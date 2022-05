里安納遜接拍第100部電影未算多　金像影后兄長仲多產

荷里活男星里安納遜(Liam Neeson)最近為新片《Memory》宣傳,而此片正是他主演的100部電影。他回應時表示自己難以置信並好謙虛表示:「我人生中首次為自己感自豪。」不過原來荷里活有位男星竟然拍過650部電影,成為現今荷里活最多產的明星!

他就是Eric Roberts,亦即是奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)的兄長!現年66歲的他共演過653部電影,單是去年就有37部電影由他主演,產量相當之驚人!1978年他參與首部電影《父子無情》(King of the Gypsies),若計一計數即是他平均每年演出44部電影。雖然入行超過40年,但他仍然瘋狂接戲,其中有14部電影在籌備中。他演的電影大部分都屬B級製作,不過偶然亦有代表作,1985年他就曾經憑《暴走列車》(Runaway Train)提名過奧斯卡最佳男配角。

Eric Roberts多產,現年93歲的美國華裔男星吳漢章(James Hong)亦演過450部電影!他57年首次主演電影《敢死女壯士》(China Gate),至今仍活躍影壇,近作為與楊紫瓊合演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)。

至於女星方面,奧斯卡金像影后蘇珊莎朗頓(Susan Sarandon)就絕對是最多產的一人!1970年入行的她至今共演出過160部電影。此外,英國老牌女星茱迪丹茲(Judi Dench)亦演出過電影多達128部。