里安納遜接拍第100部電影未算多　金像影后兄長仲多產

荷里活男星里安納遜（Liam Neeson）最近為新片《Memory》宣傳，而此片正是他主演的100部電影。他回應時表示自己難以置信並好謙虛表示：「我人生中首次為自己感自豪。」不過原來荷里活有位男星竟然拍過650部電影，成為現今荷里活最多產的明星！

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他就是Eric Roberts，亦即是奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的兄長！現年66歲的他共演過653部電影，單是去年就有37部電影由他主演，產量相當之驚人！1978年他參與首部電影《父子無情》（King of the Gypsies），若計一計數即是他平均每年演出44部電影。雖然入行超過40年，但他仍然瘋狂接戲，其中有14部電影在籌備中。他演的電影大部分都屬B級製作，不過偶然亦有代表作，1985年他就曾經憑《暴走列車》（Runaway Train）提名過奧斯卡最佳男配角。

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Eric Roberts多產，現年93歲的美國華裔男星吳漢章（James Hong）亦演過450部電影！他57年首次主演電影《敢死女壯士》（China Gate），至今仍活躍影壇，近作為與楊紫瓊合演的電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）。

至於女星方面，奧斯卡金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）就絕對是最多產的一人！1970年入行的她至今共演出過160部電影。此外，英國老牌女星茱迪丹茲（Judi Dench）亦演出過電影多達128部。