新人翻唱自己金曲感慨萬分　周慧敏嘆：我已不太活躍了！

不要自作多情去做夢...70、80後嘅你你你同你，真係唔識唱都識哼兩嘴歌詞。一代玉女掌門人周慧敏見盡樂壇變遷，佢前日（10日）就喺社交網有感而發，感嘆新人輩出，仲話聽到新生代歌手演繹自己過往嘅歌曲，令佢萬分感慨。

佢留言話自己作品能得到外界欣賞，已經非常高興：「這2年更看到新生代歌手於她們的重要舞台用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。」佢認為呢種係傳承，感到好榮幸同暖心。周慧敏又發現喺網上，有好多無論粵語流利或不流利嘅網紅底或網友都用心學唱，佢話：「還貼出來tag（標記）我，當然要畀like（喜歡）啦。」

同時佢又發現，有唔少粉絲都係年輕人，都因為父母而鍾意佢，所以從小就聽佢嘅歌：「有些是因為喜歡《大時代》我的演出開始關注我，然後發現我也是歌手，而去找出我的作品來欣賞。有些是無意中聽到我的音樂作品，而發現我原來是演《大時代》那位演員，讓他們興奮地找出更多我的作品去觀看...沒想過自己的作品帶給我這麼多，很感恩！」

周慧敏最後又話：「雖然我已不太活躍了，因疫情關係更沒有出來見大家好久了！」不過佢會趁空檔做自己喜歡嘅事：「去年聖誕節圓夢演奏了貝多芬的《月光奏鳴曲》，今年復活節也為Psalm 23譜上旋律，演繹了這麼有意思的1首歌。」