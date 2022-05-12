高調入Now講波　余德丞孖保錡強尼畀女圍

小生余德丞剛離開合作8年嘅無綫，第二日佢就已經轉戰電台，為鄭裕玲主持嘅節目《口水多過浪花》擔任客席主持，估唔到佢啲Job已經滾滾來，最近亦亮相Now Sports節目《Football Party Room》，同場仲有「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡及專家KOL Dickson等，自由身多采多姿。

見余德丞拍片影低自己去「對家」作客席嘅全過程，佢由收到Now Sports邀請到當日拍攝，見佢同藝人們打成一片，仲有多位靚女陪伴在側，拍得幾咁開心，佢留言：「真係未試過咁Care Free去睇一場波，可惜第一次已經係大結局，咁啱歐聯又冇 Party Room，希望下季有機會再玩過。再一次衷心感謝每一次拍檔主持，充分感受到你哋嘅火花。」

不過眼利網友就留意到，影片最後余德丞去到自家跑馬地豪宅樓下拍片，即令佢同父母同住嘅跑馬地嘉園二千萬豪宅環境曝光，仲係同天王郭富城做鄰居。片中佢就大意抗抒發「返新工」嘅感受：「終於收工返到屋企，我估唔到大家咁愛錫我，畀咁多機會同包容我，每一個人都對我好體貼，好好。多謝佢哋令我第一次冇尷尬同舒服，多謝你哋。」