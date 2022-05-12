蔡穎恩成日自言自語　幫到3合1藝術新計劃

藝人蔡穎恩（Evelyn）早前參與一個集演員、衣服和雕塑作品融為一體的聯乘計劃，將雕塑作品投影在她身上的衣服上，Evelyn又與另一個自己「合照」，正配合她喜歡自言自語的性格。Evelyn坦言接受任務初時感到迷惘，她說：「三個媒介究竟點樣融合？我一方面要帶出衣服嘅輕巧、好薄、好舒適嘅感覺，同時要演繹投影喺衣服上嘅雕塑作品，有力量、有生命、有溫度嘅感覺。經過多次討論和嘗試，終於做出大家都滿意嘅效果。」她特別喜歡與不同藝術單位合作，互相聆聽和接納，讓大家一起進步。

當她要跟另一個自己合照時，感覺好興奮：「我好鍾意呢個Setting，我本身好鍾意同自己傾偈，係認識自己、反省、進步嘅過程。」她示範多款鬆身衫，可謂正合她心意，一向最愛透氣度高衣料，最愛是鬆身衫，貼身衫勿近。

對於今次合作的雕塑家，雖然未見過真人，但Evelyn表示與作者對靈魂的想法很相似，她說：「因為今次嘅合作，我特別去留意雕塑家嘅作品和訪問，佢話過曾被一本書其中一句『每個男人體內都有一個女人』啟發，我覺得好有趣，因為我都有同樣想法。有時躺喺床上望住天花板，會抽離去諗：『我係邊個？點解會喺度？』從身體外睇番自己嘅內在，覺得身體係一個軀殼，每個人嘅內在同時存在男性和女性嘅特質。」