鞋界新趨勢　又殘又舊先夠潮！

點估到一雙看似被着用多年，帶有破洞及褪色瑕疵的帆布鞋會被時尚圈追捧，而且定價高昂也大把捧場客。說的就是Balenciaga最新推出的「Paris Sneaker」，此系列鞋款將做舊玩到極致，殘爆外形相當吸睛，難怪一上架就引來注目，喜愛做舊風又手頭鬆動的鞋頭萬勿錯過。

殘到爆話題作

繼老爹鞋「Triple S」和輪胎鞋「Defender」等話題之作後，Balenciaga今回繼續挑戰大家的想像力。全新的做舊風「Paris Sneaker」系列，將仿舊風潮推到更熱熾。整個系列一共有Mule及高筒兩種版型，並有最簡單的黑、白、紅等配色選擇。每款鞋都有逼真的破舊細節處理，例如高筒鞋面上有褪色、鞋邊緣出現磨損變黑；Mule鞋面的帆布破損，更十足十被撕裂過一樣，黑色與紅色款尤其明顯。

同步推出的還有鞋面像被割破了一樣的限量版本，設計上除了更破損外，白色鞋底亦染了污漬，加上帆布舊到泛黃兼不挺身，鞋側Logo又似塗鴉，看起來就像一雙快穿爛的「殘鞋」，啱晒仿舊鞋粉絲口味。

同場加映：星級之選仿舊鞋

其實以做舊風格出名的鞋子還有意大利品牌Golden Goose Deluxe Brand（GGDB），鞋側的星星圖案是品牌的標誌，連宋仲基、李鍾碩和木村大神都着用過。品牌最新推出的帆布質感Sneaker中，泛黃發黑的鞋底以及褪色毛絮感的帆布邊，延續了品牌設計髒舊感的DNA。與「Paris Sneaker」系列常規款式設計有異曲同工的感覺，價格也不是相差很多。