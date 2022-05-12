親子鐵路遊玩盡全港　朝聖「教主」色夢幻打卡場

疫情緩和，大家都四出找玩樂熱點，今次我們就精選3個鄰近鐵路站的親子場，分別位於港九新界，玩盡全香港。當中包括適合打卡的夢幻粉紅餐廳，讓小朋友爆汗的放電場，當然還有全家都鍾意的主題樂園呢，帶你玩盡全香港。

首先帶大家到港島區，即將通車的會展站，附近的灣仔藝術中心就開設全新素食餐廳，是近期熱爆的打卡之選。皆因內裏的裝潢以「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的應援色—粉紅色作主調，有花海窗簾、霓虹燈標語打卡牆、玫瑰花餐枱等，還特設巨型夾公仔機，幾乎全場都是打卡位。除了夢幻的環境，滋味素食主題都是賣點之一，當中繽紛的Shake-it-off系列奶昔更是值得一試。

打卡後可以到九龍旺角東站的「MOKO動樂園！」，這裏號稱放電界新寵兒，事關樂園佔地近18,000呎，具備多款親子遊樂設施，例如近50米的全港最長攀爬牆，能夠小朋友爬上爬落；還有8米高的大型遊樂設施，最高的一組滑梯更高達3.8米，小朋友玩幾次才能滿足。場內亦有活動充電區，能夠邊踩單車邊為手機充電，大人一邊做運動，小朋友就繼續放電，想法夠周到。

最後再走入新界的迪士尼站，香港迪士尼樂園重開後加入不少新元素，例如有升級版「生日歡聚奇妙時刻」，迪士尼朋友會跟你講生日快樂；而且小鎮大街全新打卡位，包括充滿色彩的花卉裝飾；商店亦新增不少商品，有自選頭飾及《熊抱青春記》商品，甚至可以在畫室中繪畫《熊抱青春記》小熊貓美美。離開樂園更可到樂園酒店Staycation，為全日活動劃上完美句號。