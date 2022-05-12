印度文化源遠流長，除了是旅遊勝地，美食亦大受歡迎，當地的街頭小食或餐桌主菜都有特色，坊間有印度餐廳推出新的傳統美饌外，還有大廚的創新意念，配當地特飲或雞尾酒，別有一番風味。

糅合傳統和創意

印度每個地區的美食都有自己風格，若可一次過品嘗最好不過。中環新開的現代印度餐廳Chutney Tandoor House，以印度宮廷風設計，廚房特設炭火Toandoor窰爐，炮製印度各地美食。前菜有街頭小食Raj Kachori 、慢煮西班牙八爪魚、咖喱燉菜、香脆炸大蝦、炸餃Punjabi Samosa 等，炭火美食有烤鱸魚、西班牙羊肩、烤美國加州Brandt農場T骨牛扒，想一次過品嘗多款美食，可選集合澳洲盲鰽、澳洲羊架、黃油雞塊及烤芝士的香烤拼盤。主菜和咖喱有美國牛肋骨、牛油咖喱雞、咖喱盲鰽魚柳和新西蘭羊膝等。店內特設烈酒餐車，於席前為客人炮製雞尾酒，用來配菜都不錯。

人氣街頭小食

每次去旅行，總會到當地品嘗街頭小食，Bengal Brothers最近推出新的印度街頭小食系列，當中著名的有經典印度捲餅，推介用印度茅屋芝士、洋葱和番茄做餡，再配半溶芝士和辣椒茄醬調味的印度雙層芝士蛋捲餅，吃時來一杯瑪薩拉茶，最適合不過。其他還有孟買素食漢堡、酥炸雜錦蔬菜和印度檸檬梳打等，讓大家隨時隨地都可嘗到印式街頭風味。