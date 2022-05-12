冇被笑騎呢　Rain同金泰希返屋企唔傾工作

韓國男歌手Rain與女星金泰希於2017年拉埋天窗，現時育有2名女兒，家庭生活幸福美滿。Rain昨晚（11日）亮相MBC節目《黃金漁場》，期間主持金九拉談到Rain前年憑騎呢舊歌《GANG》翻Hit，而性感女歌手泫雅更曾在節目中大爆男友E'Dawn每次想笑的時候都會聽《GANG》，金九拉坦言很好奇金泰希對這首歌有何看法，Rain便說：「她不會干涉工作上的事。」

Rain又自爆對《黃》有陰影：「我以前一直拒絕這個節目的邀請，最後終於上來錄影了，就足足拍攝了8個小時，但那一集剛好有金妍兒做嘉賓，所以我就只出現了5分鐘，雖然不覺得可惜，但的確留下了陰影。」

而Rain於2015年設立個人公司Rain Company，去年推出旗下首隊男團Ciipher，他指恩師朴震榮曾反對他開事務所，因對方同樣是歌手兼事務所老闆，知道Rain要兼顧演員和歌手的身份已經很辛苦，擔心他應付不來，但Rain仍堅持開公司培養新人，談到去年出道的Ciipher，他說：「看着他們就像看到25年前的自己，他們都是受過傷害的孩子，說着『請再給我機會吧』，我年輕時也是這樣，在試鏡時失敗了18次，那時候就遇上了朴震榮，我現在的願望是讓Ciipher可以自立和掙到錢吃飯。」