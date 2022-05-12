電競狂Phone　實體側鍵打機爽

很多人愛用手機玩遊戲，普通畫質如《Minecraft》一般手機都應付得到，但高畫質如《原神》等大食遊戲，性能差啲都隨時Lag機，甚至令到機身過熱。POCO F4 GT等新一代電競手機，就針對這些大食手遊而設計，按鍵、屏幕及散熱都經過優化。同場介紹埋其他電競補品，讓一眾玩家戰鬥力飆升！

按鍵手感一流

POCO F4 GT採用6.67吋AMOLED屏幕，支援480Hz觸控採樣率及120Hz刷新率，控制精準度比普通屏幕高出10倍，同時使用高頻PWM調節亮度，長時間打機都唔怕雙眼疲累。最特別是設有磁動力彈出式遊戲鍵，通過100多款熱門遊戲的反應及耐用度測試，配合CyberEngine線性馬達，呈現近似遊戲手掣般的真實感；遊戲鍵還可當作快捷鍵，一按即可開啟相機、錄屏或電筒功能。硬件方面，新機搭載旗艦級Snapdragon 8 Gen 1處理器，時脈高達3GHz，配以速度高達6,400Mbps的LPDDR5記憶體，有效縮短遊戲加載時間。由於內部空間有限，因此它採用LiquidCool 3.0散熱技術，透過4,860mm²的雙VC冷卻系統降低溫度。其他打機配套包括減少游戲延遲的專用天線、對稱立體聲四喇叭及120W HyperCharge快充等。

無感變頻

OPPO Find X5 Pro搭載6.7吋LTPO 2.0屏幕，結合120Hz智能動態刷新率技術，實現打機時無感變頻。同時用上頂級Snapdragon 8 Gen 1處理器及超大尺寸VC冰膚散熱設計，性能有保證。另一賣點是5,000萬像素三鏡頭附帶哈蘇影像系統，還原相片的自然色彩。

流暢插幀

vivo X80 Pro水貨近日抵港，採用6.78吋2K畫質的E5 AMOLED曲面屏，並在Snapdragon 8 Gen 1旗艦處理器之外加入自家V1+影像晶片，除提升拍攝質素，還具有遊戲插幀能力，令畫面更加流暢。同時設有立體聲喇叭及獨立Hi-Fi晶片，帶來沉浸式遊戲聲畫體驗。

無缺全屏

Axon 40 Ultra是ZTE年度招牌作品，採用名為「無缺全面屏」的6.8吋巨芒，邊框幼至0.6mm，配合屏下前置鏡頭，打機時畫面超闊兼無遮無擋。刷新率和觸控採樣率則分別為120Hz和360Hz，加上Snapdragon 8 Gen 1處理器及雙路VC液冷散熱，達電競級水平。

高採樣率

Realme旗下Q系列向來主打中階市場，新機Q5 Pro屬同系首款搭載Snapdragon 870 5G處理器的手機，其6.62吋120Hz AMOLED E4屏幕的瞬時觸控採樣率高達1,000Hz，比不少電競手機仲要誇張。它植入金剛石冰芯散熱系统，最高可把核心溫度降低18℃，打機涼快。

3大認證

OnePlus Ace是目前唯一通過《英雄聯盟》在內3大遊戲認證的智能手機，售價由2,499人民幣起，搭載天璣8100-MAX處理器、遊戲獨顯處理器、HyperBoost GPA穩幀技術及4129.8mm²散墨散熱板等頂級電競技術，其4,500mAh電池更對應150W有線快充。

音色出眾

黑鯊4 Pro 5G配備Snapdragon 888處理器、120W快速充電、6.67吋AMOLED E4屏幕，機身內建兩個磁動力升降遊戲鍵，提供實體按鍵般的按壓回饋。其立體聲雙喇叭仲獲得DXOMARK音頻總分第一名，而且喇叭孔設於手機右側，橫置打機時便不怕被雙手遮擋聲音。