何雙妍榮升人妻光芒四射　揚言熱衷演藝工作

2020年亞姐亞軍何雙妍(Vicky)剛於5月初完婚，正式成為人妻！當新娘當然事事親力親為，婚紗以及晚裝都是由她親自挑選，其中一件晚裝裙，雙妍更特別選了曾於亞姐活動上穿過的紅色裙，她笑言：「因為以前宣傳時，化妝同髮型都唔太配合呢條紅色裙嘅氣質，但今次化妝、髮型係自己選擇，所以特意穿回這條紅裙，拍攝pre-wedding照片，都算係一種情誼結。」

Vicky直言於亞姐卸任後，已計劃結婚，婚事籌備因疫情關係，斷斷續續籌備了約一年時間，她謂：「因為疫情反反覆覆，所以中間都好煎熬，計劃需要不斷改變。（係咪想生B，所以結婚？）都唔係，同男朋友同居咗4年，相處得好融洽，覺得都係時候結婚，認定對方係一生嘅伴侶。」

雖然已婚，但她揚言會繼續工作：「我一直都有keep住拍戲、拍廣告，我實在太鍾意演戲，希望未來可以同各大平台有合作，或者有新公司接洽，增加多啲做戲嘅機會。（婚後有冇咩改變？）覺得多份好踏實嘅感覺，未來嘅路多咗個人互相扶持。」

她指婚禮邀請了同屆亞姐兼閨密李穎仙前來觀禮，原本想請林寶玉，但可惜對方不在港，未能見證她這個重要時刻。