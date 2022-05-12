【營事檔案】蘋果紅茶甜甜圈　天然甜香

說到甜甜圈，不論大人還是小朋友都會愛不釋手，不同的口味令人難以忘懷。曾經，香港都有過專門賣甜甜圈的店舖，現在大部分都撤出香港了，只剩下某些麵包店有售賣一些甜甜圈。市售甜甜圈多半都是高溫油炸，而且太過甜，今次利用蘋果的天然甜味及紅茶的清香，焗出一款獨一無二的甜甜圈吧！

紅茶含抗氧化物

茶葉沖泡的飲品除了含有咖啡因外，更含有豐富抗氧化物。在日常生活環境中，身體會因一些外在因素，如生活壓力、紫外線、年紀增長、吸煙(如有)等等而產生自由基。攝取足夠的抗氧化物可減低自由基破壞身體細胞氧化，而茶類飲品中的抗氧化物含量會比起一般飲品為高；加上茶飲不含脂肪、膽固醇及糖分，並不會為身體帶來負擔。

蘋果含果膠

果膠是一種水溶性纖維，在水果當中如蘋果、梨、番石榴、橙都含有果膠。膳食纖維分為水溶性纖維及非水溶性纖維，兩者都不會被身體所吸收，但就能增加總糞便量、促進腸胃蠕動，紓解便秘問題，亦有助益菌在腸道生長，保障腸道暢通。

【蘋果紅茶甜甜圈】

材料：

麵粉 60克

雞蛋 1隻

牛奶 60毫升

泡打粉 2克

煉奶 5g

紅茶茶葉 1包

蘋果 1/4個

做法：

1.蘋果去皮切碎備用。

2.將雞蛋、煉奶及牛奶混合。

3.加入已過篩的麵粉、泡打粉、紅茶茶葉及蘋果粒拌勻。

4.預熱烤盤後加入麵糊，烤熟後放涼。

5.加上裝飾即成

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。