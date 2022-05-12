聲夢2︱年紀最大學員！金仔奔放高歌完全忘我

無綫節目《聲夢傳奇2》將於下月11日隆重登場，23位入圍學員亦已正式曝光。為了提升學員實戰經驗及膽量，製作組一連兩日安排學員在電視城天幕通道舉行「地上巡迴閃唱會」，出席學員有劉詠彤（Angel）、孫衣文（Mandy）、黃洛妍（Janees）、陳昊廷（Timothy）、文佐匡（Sean）、李茵彤（Desta）、金永衡（金仔）、趙頌宜（Maggie）及侯雋熙（Duncan）等14名學員。

其中，以拿着結他自彈自唱的金仔及Desta，與邊彈琴邊獻唱的亂髮Duncan，最為吸睛。之前因「年紀最大學員」身份備受關注的金仔，選唱難度極高歌曲《悟空》，全程揮灑自如，兼且表情動作多多，被其他學員取笑「唱得極放」。金仔接受無綫娛樂新聞台訪問時，對於被指唱歌「奔放」狀態與平時「怕醜」形象大相逕庭時，他說：「我覺得自己唱得放得滯，其實我唔怕醜，只係覺得尷尬咋。」Duncan則笑言由於現場太大風，令他手足無措：「啲風搞到個頭亂晒，顧得到個頭又顧唔掂首歌，都有少少緊張。」

一眾師弟師妹踏出「勇敢」的第一步，身為《聲夢》第一季畢業生的張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）、何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）及林君蓮（蓮姐）亦有現身支持，Aska及Sherman更擔任司儀。有趣的是，《聲夢2》其中一名學員Maggie，私下好玩又可愛，但由於容易緊張，故上台獻唱偶爾會驚現「木納面孔」，神情與師姐蓮姐同出一轍，因而被封「翻版蓮姐」。雖然Maggie在台上表現拘謹，但其獨特又沉實的聲線卻極具感染力，獲不少同事大讚好聽，被問到對於自己表現的評價，Maggie表示：「今次冇成日望地下同埋郁身郁勢已經好好，我喺屋企人面前表演都會好尷尬。」

談到巧遇「神撞樣」師妹，蓮姐則笑言：「第一次見佢好似照緊鏡咁，特別係社交網相，風格都係我嗰類，所以好期待佢之後嘅表演，可能前世同佢有啲關係！」二人事後更在活動布景板前合照留念，果然惺惺相惜。