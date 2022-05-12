心口開窿慌死走光　Marf：真係唔敢食早餐

人氣女團COLLAR成員Marf和Day今日（12日）現身品牌活動，Marf以胸前開窿的貼身裙上陣，打扮性感，Day則穿上貼身露背裙。

Marf坦言：「今次係我人生第一次着呢種裙，怕走光，條裙好貼身，所以行動有啲不便，但好開心有機會試着。（為着呢條裙使唔使刻意減肥？）一直有為年底嘅個唱而努力Keep Fit，今日冇食早餐。（演唱會會唔會再性感啲？）演唱會就乜都得，有得唱有得跳乜都想試。（性感底線呢？）WINKA名言三點不露。」身旁的Day即時拒絕：「我唔得，我好怕醜，我平時多數着T-shirt為主，今日咁樣已經令我好怕醜，性感打扮交畀其他隊友。（覺得邊個隊友身材最好？）我覺得係So Ching，因為佢成日跳舞又做運動，全身都好正。」Marf就認為Gao身材最好，因為有肌肉。而Day最近入圍百大美女選舉，她透露是朋友告訴她才知道：「覺得好搞笑，個貼文係我同韓星南柱赫一齊入圍，感覺好神奇。」

另外，對於組合新歌《Gotta Go！》疑抄襲日本組合YOASOBI歌曲《向夜晚奔去》，Marf表示有留意有關報道：「每個幫我哋嘅創作人，我哋都尊重佢哋嘅創作，評論方面好同壞我哋都會篩選再吸收，每一次都係學過過程同經歷。（以後揀歌小心啲？你哋有冇分揀？）我哋有份聽、創作同比意見，但大多數都係交畀公司，我哋只負責基礎嘢。（好被動？）都唔會，我哋好信任公司會畀最好嘅我哋。」講到每次出歌都被指抄襲會否或無奈？Day說：「唔會，每首歌都有唔同特色，壞嘅會盡量改。」

提到MIRROR成員會各自組成CP，Day稱她們沒有刻意定位：「好多時係粉絲將我哋定位，廣告商就根據粉絲喜好而選擇，我同Marf一齊合作比較多，組合出道前我同Marf出過一兩次活動。（咁係咪好過整個女團，酬勞分得多啲？）唔會，我想同全團人多啲。」問到之後會否考慮推出個人歌曲或不同成員組合的合唱歌？Marf坦言之前有跟團員討論過這話題，但今年內不會考慮：「依家專注演唱會，同埋喺風格上鑽研，睇吓大家可唔可以擦出新火花。」至於MIRROR成立官方歌迷會，問她們是否也想有官方歌迷會？Day謂若有機會也想，但知道事前有很多準備工夫。