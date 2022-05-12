Let's Cheer！爽住歎消暑飲料

夏日炎炎唔一定要眠，可以約埋三五好友知己聚一聚、吹吹水，再歎冰凍消暑飲料就爽爆，好似啱啱搵嚟人氣鏡仔Jer@MIRROR任「酷爽狂人」嘅全新無糖汽水，又有超爽試飲價嘅手工啤酒與免費「請飲」嘅能量飲料，讓巴絲打爽住飲、抵住飲！

鏡仔加持

為配合近年健康嘅大主流，連人氣汽水品牌雪碧都推出全新無糖款式，帶來供0糖、0卡路里之選，保留了清爽檸檬味，仲換上全新簡約型格包裝，沿用經典嘅綠色，再配上白色及黑色代表原味及無糖口味。此外，品牌更帶來獻一系列酷爽企劃，包括請來柳應廷Jer擔任「酷爽狂人」，同大家爽住飲之餘，還推出夏日激爽二重賞及競猜遊戲，送出超過500份豐富獎品如全新第7代智能手錶、JBL Charge 5便攜式防水無線藍牙喇叭等，以及一年免費無糖汽水等。此外，品牌於5月及6月指定日子在街頭及西貢海旁設置「酷爽避暑處」，派發新口味汽水之餘，更有Jer@MIRROR的紙板宣傳品，粉絲可以飲住同偶像打卡！

空降請飲

有飲開能量飲品嘅對Red Bull呢個品牌應該唔陌生，品牌早前推出了全新Red Bull Red Edition西瓜口味，採用阿爾卑斯山純淨山泉水，以經典能量飲品配方注入清新爽甜嘅西瓜味，加上清爽氣泡，口感與機能兩者兼備，為了讓更多人可以品嘗得到，將於5月21日搞鬼地將盛載住西瓜口味新品嘅巨型空投箱「空降」到旺角一商場（中午12時至下午6時，送完即止），免費送出數百罐飲品，讓大眾可以一嘗新口味。

試飲新味

踏入5月，相信唔少巴絲打陸陸續續約朋友聚一聚，如果同酒友相聚，當然唔少得高質好酒，而炎夏飲冰凍啤酒就最爽，如果仲有優惠就更加爽，講嘅係最近手工啤品牌「友」於即日起至5月24日喺指定便利店以試飲價讓大家品嘗罐裝「波友」Lager及發燒友Pale Ale。紅色罐身嘅「波友」Lager更是全新改良配方，加入本土特色嘅陳皮，輕盈麥芽酒身帶淡淡柑橘香，口感更清爽及易入口，絲打都啱，與燒雞、沙律及白芝士更是一絕。而藍色罐身嘅發燒友Pale Ale更曾獲世界啤酒賽香港區淡愛爾啤酒金獎，香氣與回甘平衡，用上美國及新西蘭啤酒花，經冷泡法處理，散發獨特熱帶果香，與港式美食及慢煮豬腩肉、煙肉卷、烤香腸等更是絕配。