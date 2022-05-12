張敬軒穿越現實與元宇宙　透過情感劃破時空

張敬軒的紅館騷正進行得如火如荼，但今日不忘推出新歌《賽勒斯的愛》，歌曲的創作背景是軒仔近月來十分感興趣的題目「人工智能（AI）」，早前軒仔便公布獲公司幫他打造屬於他的「元宇宙空間」，在其元宇宙的計劃中，有軒仔自己設置的兩個分身：Hertz及Cherlas，二人均由AI系統發展而成。

歌曲及MV的故事是一個「聯想」，軒仔相信AI在不久的將來，會有自己的思維、情感，他說：「所以今次呢首歌係講喺Metaverse入面兩個參與AI project嘅數碼人物，佢哋冇按既定程式去執行命令，佢穿破咗板塊、鏈塊計法，兩個人之間開始有人類感情。而佢哋喺現實生活當中，兩個人因為性格唔同而冇辦法相處、相愛，但當佢哋進入到元宇宙，因為大家都係行緊同一個logic，所以係元宇宙入面，大家係可以得到相處、相愛嘅機會。」

正正反映出真實世界人們所面對的情況，他說：「喺元宇宙當中，大家可以選擇一個角色俾自己、可以實現到好多現實世界唔可以實現嘅嘢，甚至乎有啲感情，可能現實當中大家唔可以喺埋一齊，但喺元宇宙當中大家係可以一齊相愛同相處方式，就係呢首歌的創作背景。」

MV中，軒仔飾演賽勒斯，他能任意穿越現實與元宇宙，只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間。一次軒仔在虛擬世界中錯下決定，對明明心儀的女生卻斷言拒愛，他誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，但情感的穿透力既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。