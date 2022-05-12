無人一出世就有學識，除咗靠父母師長栽培，仲要靠自身努力吸收。講到好學，日本寫真界有位女優真係好值得大家學習，雖然喺藝能圈發展得唔錯，但依然好努力進修，攞咗好幾個專業資格，佢就係今年27歲嘅和智南。

色藝雙全

好多人都以為女星之所以要犧牲色相，多數係因為冇乜其他才藝，先至要靠原始武器嚟博上位，但其實有唔少出寫真、拍AV嘅日本女仔都好讀得書又或者擁有一技之長。今日為大家介紹嘅寫真女優和智南，唔止有明星相，仲有高學歷，出身於名牌學府明治大學，本身唔憂冇筍工請佢，但喺畢業之後，決定喺藝能圈發展，仲好樂於大賣身材添！

選美奪冠

講真和智南嘅身材確係正到痹，身高有5呎5吋，以日本妹嚟講都算生得高挑，心口仲有一對天然H Cup大肉彈，襯埋纖腰美尻，構成完美曲線，實在太誘惑！佢喺2016年參加咗一個名為「Premium Swimsuit Girls Audition」嘅泳裝小姐選舉，憑住一張具氣質嘅面孔同埋一副勁火辣嘅身材，順利奪得冠軍，從而躋身藝能圈，家陣除咗拍寫真，亦會做吓綜藝節目。

不斷操弗

講起好學，南妹早幾年好希望考入東京大學，試過開個網上讀書直播，等粉絲可以陪住佢一齊溫習，好可惜到最後佢差兩分，無緣考入東大。不過，南妹嘅鬥志冇因為咁而受到打擊，反而不斷自我增值，除咗努力健身，令身材保持苗條，佢仲係一位業餘高爾夫球選手，兼且取得一啲專業資格，好似喺最近佢又考咗個普拉堤運動教練資格，真係好叻女！