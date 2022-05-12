咖啡情緣　誘人的熱度

喺好多人眼中，咖啡係提神妙品，品嘗過程可以令身心Relax，於是有人以請飲咖啡作為約會異性嘅借口，甚至用呢招嚟留住心儀對象，希望發展出超友誼關係。想知道實際係點樣操作？今次介紹嘅四仔有辦你睇。

引娘入室

今時今日，唔少人啡不離手，甚至連另一半都係同道中人，呢套由Marc Dorcel推出嘅四仔作品《A Lovely Au Pair》，故事就由一對鍾意飲咖啡嘅富豪夫婦Kristof Cale同Shalina Devine開始。話說某日佢哋喺咖啡店邂逅美女咖啡師Lana Roy，於是邀請對方成為屋企嘅常駐咖啡師，但日子耐咗，Lana Roy開始融入呢對夫妻嘅生活，三人之間漸漸醞釀出情慾關係。影片搵嚟擅於寫劇本嘅導演Franck Vicomte主理，出色嘅故事固然令大家睇得投入，加埋Shalina Devine、Linda Leclair、Lana Roy等美艷脫星嘅瞓身演出，實在令人回味。

等待情郎

大家有冇幻想過，喺平淡嘅生活中會出現甜蜜而夢幻嘅戀愛體驗？呢套由Life Selector製作嘅《Corrupt And Insatiable》，唔止畀大家嘗到愛情嘅甜蜜，仲會體驗到情到濃時所帶嚟嘅官能刺激。影片由著名四仔導演Frank Major執導，演出陣容包括Nelly Kent、Alyssia Kent、Lilu Moon等氣質型脫星。故事講述Lilu Moon係咖啡店老闆娘，佢同幾位美艷店員一樣，等待緊生命中重要嘅男人出現。隨住時間一日一日咁過去，有人遇上心儀男士並拉埋天窗，有人發現自己期待嘅緣分同想像有出入，至於Lilu Moon嘅結局又會係點呢？呢套作品嘅情節寫得出色，Nelly Kent嘅演出更加係片中一大亮點。

重燃激情

經常聽啲老夫老妻埋怨話，相處耐咗冇晒激情，但其實想重拾昔日談戀愛嘅感覺並唔難，呢套由Fred Coppula Production製作嘅《The Good Wife #4》，或者會畀到大家靈感。影片由Tiffany Leiddi、Megane Lopez、Angel Emily等多位脫星演出，故事講述佢哋面對淡如水嘅婚姻，決定一齊研究咖啡，希望令自己同另一半有多啲話題，結果佢哋成功將夫妻之間嘅隔閡逐漸打破，仲透過咖啡令愛情同性生活變得完滿。