【是日通勝】

農曆四月十三

壬寅年 乙巳月 丙寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、立約、移徙

忌：祭祀、作灶、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、23、30、47

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：勿因意見分歧而發脾氣，只會破壞合作關係。

金牛座：好心情全靠自己來創造，不要輕易受人影響。

雙子座：多一點自信可提升魅力，異性更願意親近你。

巨蟹座：心情煩躁，跟別人溝通時，語氣帶點火藥味。

獅子座：財運一般，投資應以保本為主，勿太過貪心。

處女座：財政狀況尚算穩定，毋須為慳錢而待薄自己。

天秤座：親和力強，今天能輕易跟陌生人打開話閘子。

天蠍座：生活沉悶，是時候放個假，別當工作的奴隸。

人馬座：麻煩事一波未平一波又起，煩躁指數快爆錶。

山羊座：主動承擔分外事可獲得好評，但要量力而為。

水瓶座：迎來忙碌的一天，不要再花精力與人鬥氣了。

雙魚座：心情欠佳，不想跟人互動，只想一個人靜靜。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）猴 意外多

鼠：正財運佳，多勞多得，切記機會不等人。

牛：社交運強，可從朋友身上聽到有利消息。

虎：心平氣和，可以靜心處理一些棘手問題。

兔：有伴侶者易因小事爭執，提防感情變淡。

龍：人緣佳，遇到困難也有人主動伸出援手。

蛇：固執冇好處，容易遭人非議，自討苦吃。

馬：思慮周全，做事有條理，讓身邊人信服。

羊：運勢不過不失，宜保持低調，默默耕耘。

猴：是日沖煞，運勢糟糕，謀事易發生意外。

雞：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

狗：積極上進，只要做事踏實，上位有希望。

豬：生活稱心，工作順利，得着要比預期多。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水八字與新冠肺炎

新冠肺炎於香港大爆發，很多人不幸得病，在玄學研究上，這是因一個人的自身八字命運與流年不利而得病？還是因家居風水不佳而得病？哪方面的影響比較大？

很多人可能會認為，一個人得病，是其個人的不幸，所以是八字命運與流年差所引起的，其理由是一個家庭有多位成員，八字命運不一樣，有成員得病，也有成員沒有得病，所以個人運氣差，是得病的主要因由。

這個理由用在外國，也許是正確，因為外國的居住空間大，家庭成員之間交叉感染的機會率低。而在香港，居住空間細小，家庭成員交叉感染的機會率高。家居風水不佳，全家生活在風水差的地方，就算家人沒有得病，也有機會受樓上樓下傳播，只要一位家人感染，其他家人非常容易感染，這就是風水地理因由。

香港少祖龍大帽出，右側白虎龍脈到屯門，低級龍；左側青龍之龍脈到油糖，中級龍；而高級龍脈，當然是潛海過去香港島啦！由高中低的龍脈來判斷，香港人所居住的地區，其感染的百分比如何，再加上向正南或西南，更加要小心。

八字只有幾十萬個組合，香港七百多萬人，同你一樣八字命運的人，可以有十個八個。住在高級龍向正北，與低級龍向正南，其運程際遇分別會很大。