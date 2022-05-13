陳曉華演技捱批學戲惡補　擺脫卡通聲力求進步

陳曉華雖然有港姐冠軍光環加持，但其拍劇之路卻要在批評聲中成長，她自認演戲有不足之處，更花了半年時間上堂學戲，加上努力做「功課」，現時開始懂得放鬆演繹角色，希望觀眾能看到她的努力。

前港姐冠軍陳曉華（Hera）加入無綫後被力捧拍劇，近期播出的《食腦喪B》是她演出的第2部劇集，對於當時表現，她直言不滿意。一直勤力學演戲及改善發聲的她，在批評聲中成長，她說：「第一次拍係《迷網》，自己表現唔好，拍《食腦喪B》亦拍得好緊張，每個場口對自己都充滿疑問，覺得做得唔好，嗰陣太新，對演戲亦唔識得有要求。」

未受過正式演戲訓練的Hera經過《七公主》與《異搜店》的磨練，加上之後學戲改善演技，演出亦漸見進步，她說：「拍完《異》劇覺得仲有好多甩漏，之後用咗半年時間去跟老師學戲，上堂其實唔係教你點做得好啲，係去學點樣享受做戲。去到近期拍《回歸》、《曙光》開始識得放鬆自己，冇咁緊張。」

自讚有進步

另一樣她正努力改善的是戒掉說話時的「卡通聲線」，她說：「有時緊張好想盡快講晒啲對白，令到把聲怪怪哋，依家學緊發聲，希望擺脫卡通聲，想把聲變得沉穩啲，依家不停咁練習。」過去拍劇對自己的表現充滿質疑，現在經驗累積下，Hera慢慢將負面情緒拋開，集中精神在琢磨劇本上，她說：「依家會睇好多次劇本，用好多時間去準備，幻想用唔同方法去演繹，袋定幾個演繹方法喺身。覺得係有少少進步，希望大家睇到我嘅努力，亦都愈嚟愈鍾意演戲。」