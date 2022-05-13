東方日報C1：蔡思貝獻身自拮　「學醫」再衝視后

視后蔡思貝新劇將飾演中醫師，日前她與劇中拍檔何廣沛齊齊學針灸，手腳針齊的她獲讚有潛質。向來怕抽血的何廣沛則坦言未能衝破心理關口，未敢「自拮」，笑言會請教做護士的媽媽，以及找對方做白老鼠試針。

藝人蔡思貝2021年初在無綫台慶頒獎禮憑《踩過界II》「趙正妹」一角獲得視后殊榮，當年29歲的她更成為首位「90後視后」。思貝近年不斷嘗試不同角色，臥底、女機動部隊都演過，繼續向第2個「視后」目標進發。

她即將接受另一新挑戰，於6月開拍的新劇《你好，我的大夫》中飾演一名女中醫。其實無綫甚少開拍此題材的劇集，對上一次已經是20年前，由佘詩曼及郭晉安主演的《情牽百子櫃》。由於題材甚具學術性，故無綫做資料搜集準備亦相當認真，日前更安排一眾「醫師」蔡思貝、何廣沛、游嘉欣及陳嘉慧等齊齊進行首次親自針灸體驗。經過資深中醫師指導後，他們逐一「施針」，之後更要自己「拮」穴位，衝破心理關口。

搵藉口學新技能

眾多演員中，蔡思貝獲醫師大讚有潛質，更極速於11秒完成「拮針」過程。她昨日受訪時說：「我哋個個都有試針，試試吓我話不如針吓自己啦！（唔驚？有危險性喎！）唔太驚，對於針灸我比較淡定，我仲建議不如試個敏感嘅部位，就係腳上面嘅脾胃穴位，始終都要自己體驗吓先可以演一個資深中醫師。」之前她在《法證先鋒V》飾演一名專門「炒散」的角色，為了角色學打鼓，更一圓其心願，她坦言：「細細個我已經好想學打鼓，一路都情有獨鍾，平時拍緊劇唔會無端端去學，好奢侈，依家有套劇畀個藉口我學，個天好似聽到我個心願咁。」她不諱言下個心願是做舞者：「其實我好鍾意跳舞，細個有學芭蕾舞，好想跳吓街舞或K-pop，如果有個角色要演，我又可以因為角色而學多樣新嘢，我覺得係最正，就好似同角色一齊體驗咁。」

何廣沛物色「白老鼠」

至於何廣沛亦大讚蔡思貝表現好、夠大膽，他說：「我哋針完老師後，佢話安全情況下可以針自己，思貝針完自己隻手仲針埋隻腳。其實我由細到大都驚針灸，暫時未能衝破呢個關口，我都係暫時針人，未夠膽針自己。」不過他指媽咪是護士，之前都是自學針灸，所以日後可以請教媽咪：「遲啲要上多幾堂睇吓先！或者嘗試針吓媽咪。（你驚打針？）我唔怕打針，但驚抽血，因為細個試過抽完血好虛，要即刻食葡萄糖坐低抖抖，自此就有陰影。不過之前拍《跳躍生命線》時，宣傳都曾經成功抽血。」

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