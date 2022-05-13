尊尼特普被爆擔心審判結果認為勝訴機會微

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗一案本周休庭，雙方準備下周再於庭上「開戰」。據知尊尼近日趁休庭而前往歐洲，同朋友彈結他散下心！不過有指他對今次官司的審判結果她擔心，並認為自己勝訴的機會好低。似乎已打定輸數！

據《華盛頓郵報》指出他們訪問了一名加州知名律師Mitra Ahouraian，他提到名人的誹謗官司成功的機率不高。而尊尼特普的律師團隊亦深知這點，而尊尼亦傳出亦明白勝訴機會低，知情者說：「（尊尼）明白要證明安芭赫德有預謀好難，呢個係非常唔容易！」而另有好多網民均認為尊尼與安芭婚姻期間均有彼此互相傷害，所以兩人都不完全是無辜。

另方面，有傳安芭的妹妹Whitney Henriquez和女星愛倫芭堅（Ellen Barkin）都會為安芭於下周出庭作供。愛倫與尊尼於1998年拍攝電影《Fear and Loathing in Las Vegas》而傳過緋聞。去年她亦在尊尼控告英國報章就他虐妻報道誹謗一案出庭作供，她當時曾在庭上指控尊尼曾與她在酒店房吵架時向她掟酒樽。此外，尊尼亦會於下周再度作供並會被安芭的律師團隊盤問。