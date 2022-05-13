【特約報道】都市人，十之八九周身骨痛。都市人經常定着姿態用電腦、電話等，容易造成肌肉緊繃。血管藏於肌肉入面，若人體長時間不郁動，肌肉繃緊會減慢血液流動，除了導致肌肉疼痛，甚至會頭暈、頭痛。我公司除了主打做減肥瘦身，養生按摩療程同樣極度受到粉絲們的喜愛。全線的按摩治療師，均考獲由「希臘自然療法機構」頒發的「專業經絡推拿按摩師」資格，或已完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程。很多客人都很放心，定期來做按摩，放鬆肌肉肌腱。早前美容業停業四個月，才一復工，很多客人立即Book爆分店，希望按摩出痧鬆一鬆。

按摩療程即時效果都很好，能讓緊繃的肌肉放鬆，減輕因肌肉持久不平衡導致的痛症；暢通阻塞的氣血，改善血液循環，加快排走堆積的代謝物；同時讓筋膜細胞重新恢復充滿水分的狀態，讓它能夠自行修復。中醫經絡穴位按摩，更能促進氣滯宣洩出來，「通則不痛」，有效提升抵抗力，同時紓解壓力，適當做按摩絕對有益身心和養生。不過按摩後這段時間，往往是最易拉傷的時間，必須注意自我保護，療程效果才會持久！

肌肉張力（Muscle tone）指的是肌肉在休息或靜止狀態下的緊繃程度。按摩、熱敷、伸展等會降低肌肉張力，紓緩肌肉緊繃與硬化，改善肌肉柔軟度；但相對地肌肉力量不太發揮到出來，需要花更多的力量才能維持姿勢、執行動作。人體必須經過一段時間才能復原，當肌肉和筋膜放鬆後，也需要給它們修復時間，千萬不能急。如果自己沒好好保護自己，肌肉變得放鬆後又做一些姿勢不正的動作，就很容易受傷。

所以按摩後應格外提醒自己保持正確姿勢和避免操勞，例如按鬆了下腰，這兩日就不要半躺在床上或梳化上，要坐直點；放鬆完肩膀，暫時就不要拿重物；按完小腿，當天別穿高跟鞋。一切不良姿勢，例如蹺腳、內八字走路、窩在床上煲劇、用手機等不良習慣，都應該避免。這些不良姿勢，會令應該用的筋肌骨骼，沒得到正確伸展和運用，筋骨縮起來，身體骨骼歪歪斜斜，會造成肌肉分布不均，脂肪全走到錯誤部位，結果反覆疼痛。

按摩有效紓緩痛症，但按摩後的保健也很重要。更重要的是，必須正視痛症問題根源，不應單靠按摩作紓緩或治療。

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包括「CLT 轉絡通」、「刮通絡療程」、「韓式養生療法」、「LMP 養生淋巴療程」同「舒筋活絡療程」，以中式按摩手法配合高科技先進儀器，透過刺激身體穴道，達致疏通經脈、促進血液循環等效果，讓客人能無痛一身輕。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。