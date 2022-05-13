星級煮意︱鄧月平秘製涼拌雞髀　攪一攪食出好滋味

繽Fun星網新一輯煮食節目《星級煮意》登場！今輯請來演得又煮得的藝人鄧月平（Larine）一連3集為大家炮製易煮又美味的家常菜。

Larine雖然年紀輕輕，但入廚經驗豐富，小時候在家鄉生活的她，4歲就背着家人偷偷入廚房用柴生火煎蛋，後來被家人發現後，家人決定正式教她烹飪，加上其舅母是廚師一名，對煮食非常拿手，她自幼就深得母親、舅母和婆婆的真傳，將平凡的菜式加入自己的個人味道。Larine不時會在家中研究食譜，又會在家中招呼朋友食飯，試過將日本食材配四川式調味，不少朋友都建議她推出食譜。

首道菜是秘製涼拌雞髀，首先炮製涼拌汁，將小西芹、葱、指天椒及洋葱切開，加入檸檬汁，檸檬以交叉切的手法以避開纖維，就可以榨到更多汁，再加入鼓油、蠔油、糖及熟油一齊混合攪拌。之後將雞髀用水烚熟，煮熟後撈起再用凍水沖，這樣會令雞皮更加彈口，沖到雞髀變涼後，將雞髀放進涼拌汁入面吸收香料精華，蓋好蓋再放入雪櫃，雪至雞髀入味便可以上碟。

Larine表示這個秘製汁酸酸鹹鹹又帶點中式醬料味，既開胃又百搭，除了雞髀，也可配搭花螺、海鮮、豆腐或芋絲食用。想知道詳細製作過程及當中有甚麼秘訣，就要去片喇！