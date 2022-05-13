湯告魯斯新作《壯志凌雲2》影評公開　影評網百分百好評

由荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）即將於本月26日全球公映，而傳媒的影評昨日公開，傳媒對影片一致大讚，其中綜合各個影評的「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）影評網目前就有100%好評，超越「靚佬湯」2018年的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible -- Fallout）97%好評而成為他入行以來口碑最好的作品！

好多傳媒一致認為《壯志凌雲2》是目前為止今年的最佳電影，其中《美联社》大讚影片是「一本如何拍攝續集的教科書」，而娛樂網站指「如果呢部電影冇法令觀眾返回戲院，咁冇嘢可以做到。」英國《泰晤士報》影評人亦提議要在最大的銀幕觀賞此片。

《壯志凌雲2》為今年暑假打響頭炮，而最近有分析公司WhipMedia所做的「今年北美暑假檔期最令人期待的電影」調查中，《壯》排觀眾最期待的電影第4位。僅次於《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）以及迪士尼動畫《光年正傳》（Lightyear），而漫威超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）則排最令人期待暑期電影首位！