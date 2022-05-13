103EX Vision Next 100科幻雙體

1904年5月4日， Sir Henry Royce 和 The Hon. Charles Rolls首次會面，並共同創立勞斯萊斯(Rolls-Royce)汽車，打造「世界上最好的汽車」。事實上勞斯萊斯在第一個100年，已成為世界上追求極致豪奢客戶的首選品牌。早年廠方便藉着103EX Vision Next 100的發表，預示未來豪華個人移動出行新視野，迎接下一個100年。

零排放動力系統和全自動駕駛系統，是未來個人移動出行的大方向。而103EX Vision Next 100正是勞斯萊斯基於這兩大前設，針對未來豪華車客戶的出行需求而打造概念車型。車長5.9米，高1.6米，擁有接近Phantom Extended Wheelbase車型的完美尺寸，並擁有儼如一艘科幻感十足的雙體船造型。仿雙體設計破格之餘，同時有助於通過改善氣流和降低空氣阻力。廠方設計團隊替其配上由 65 塊鋁片手工打造的28吋特製大輪圈及極窄輪胎，同時起用近乎封閉式大輪蓋設計及將「雙體」設計內側變成空氣動力學通道和採用橫向碳纖製套件結構。使其無論從哪個角度觀看、不論是靜止還是移動中，就像在路面上輕鬆又優雅地飄浮一樣。高腰線及高後肩線設計的雙色調車身，下部採用絲綢般的Crystal Water車身配色，上部不止配上深色調長頭冚，前擋風玻璃、車頂和大斜背更全以深色玻璃覆蓋，日間為座上客提供十足隱私度，晚上則提供漫天星輝的夜空。屹立在車頭、通透感十足的歡慶女神，由當今最優秀的歐洲玻璃製造商手工製作，與下方、同樣會發光並鑲有實驗性紅色雙 R 徽章的帕特農神殿面罩，投射出一種超凡脫俗、通往奢華未來的光芒。

作為未來豪華轎車，其設計還參考了古時廂型馬車一個好重要設計，那就是乘客上落車時不用彎腰，作出鞠躬姿態，而是非常有儀態地站着上落。而要做到這點，團隊巧妙地透過可電動上揭打開的大型玻璃頂篷和配有反向打開的左側單邊車門及在金屬門檻下方設自動伸出腳踏板來實現。此外，為營造一個尊貴出行的效果，團隊還在踏板下加設了多組紅燈，以投射出如紅地氈般的效果。

當全自動駕駛時代的到來，儀錶、軚環、倒後鏡、操控台、不同的鍵組和駕駛席通通都可放入「歷史博物館」，加上「簡單是所有真正優雅的基調」，換來廠方稱為Grand Sanctuary充滿未來感、寧靜和奢華的車廂空間。設計時尚的兩座位梳化以絲綢和羊毛織料包裹，中央設在隱藏式伸縮手枕。地台鋪有特別在倫敦找專人編織的象牙白深絨羊毛地氈。四周還鑲上印尼Macassar烏木的木飾板，而且是一貫講究地選用對稱木紋。正前方 OLED 大屏幕以智能操作，並且由Eleanor(此名乃是取自當年歡慶女神的真人女模特兒Eleanor Thornton)來充當虛擬助手和司機。她不止可以載你周圍去，安全到達目的地，還可以在為你的行程、時間表和選項作出提醒，甚至能對旅途、因應環境和情況預測會遇到的問題，提出解決建議等。