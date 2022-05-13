趣味大爆發　自拍必備吸睛手袋

上班的日子衣着要得體，連拎個包包都有規限，要以斯文袋款為主。多得一眾設計師明白大家的心思，在推出主流經典It Bag以外，也將奇思妙想和童趣玩味注入袋款設計中，令渴望放假換個心情的OL，可以拎住玩味手袋打卡，影張吸睛的自拍照。

童話包包

每個女生都有一顆少女心，對童話故事充滿Fantasy幻想。深明女人心的英國手袋品牌Lulu Guinness，今夏特別帶來具童話Feel的包袋和吊飾。靈感來自格林童話《長髮公主》的城堡手拿包以閃閃物料製造，細緻的古堡磚紋和窗口細節，讓女生一眼淪陷。房子手提包就用上緞面箱形設計，袋上繡有豪宅的門、屋頂和鮮花，除了黑色，還有帶有丁香花刺繡的古董玫瑰和夢幻般的海藍色可供選擇。

除以上兩款外，系列中的馬戲團帳篷水晶刺繡包、鳥籠收藏手拿包和貝殼手提包也同樣吸睛，用來配襯風格活潑的繽紛夏裝，最能展現童心和玩味一面，有興趣的就上官網看看吧！

尺子手提包

創立於2007年的日本時尚品牌Beautiful People，主理人熊切秀典（Hidenori Kumakir）曾於COMME des GARÇONS HOMME擔任打版師6年，自立門戶後將豐富創作經驗結合個人美學風格，設計出突破思維的服飾和配飾。新季度一款「測量包」就讓人大感驚喜，因用上半透明材質打造，袋上又有尺子和網格線紋設計，玩味極濃，啱晒愛Funny風格穿搭的袋迷口味。

繽紛鴉藝袋

Longchamp與巴黎塗鴉藝術家Andre Saliva合作，推出Longchamp & André聯乘系列。今次André將其筆下著名的Mr. A和Mrs. A的咪眼和露齒笑臉，重現於品牌經典的Le Pliage手袋上，傳遞幽默與快樂正能量。Andre Saliva一向以鮮艷色彩及充滿甜蜜粉紅泡泡愛意的浪漫塗鴉聞名，今回將再生物料造的Le Pliage 4個袋款幻化成他的創意畫布，將他創作的經典角色Mr. A和Mrs. A，透過不同面部表情，例如伸脷、開口大笑及嘟咀飛吻，配上OX咪眼圖案，而用色上則揀選了綠色以及André喜歡的粉紅和藍色作主調，令整個系列充滿活力。系列另備有一款全球限量200個的特別訂製Le Pliage小型手提袋，以再生帆布及粉紅色和天藍色為製成，袋身印有Mr. A的經典笑臉圖案，不過香港配額僅限10個，實會爭繃頭。