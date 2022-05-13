毛俊輝將一生所學為粵劇創新：希望新作同現代觀眾接軌

「戲劇大師」毛俊輝今日（13日）出席由他牽頭的劇藝研創計劃啟動儀式，其太太兼粵劇名伶胡美儀也有現身捧場。毛俊輝透露計劃籌備近2年：「早期爭取去做好難，好感激政府同賽馬會理解我哋，呢個計劃可以幫到業界，希望通過研究同實踐將傳統粵劇藝術創新。今次邀請到好多老中青粵劇藝術家幫手，龍貫天及阮兆輝會擔任顧問，我就出力，將我一生所學嘅為業界創新，以及將專業人士結合起嚟。（係咪需要好大筆資金去做？）我呢個係3年計劃，要時間去做研究同實踐，得到賽馬會支持，大概有7至8位數資金，佢哋理解呢個計劃重要性，算係創舉。」

問到最終目標是甚麼？她說：「想有新作品作為一個樣板，可以同現代觀眾接軌，因為粵劇係傳統亦係時尚，要畀觀眾去接受，難就難在呢方面，希望可創作出新現代類型戲曲。我哋會有演出計劃，但只係一個示範，畀人睇到一個新方法同模式，吸引人去支持再放大。」胡美儀稱丈夫對西方戲劇非常熟悉，同時熱愛中國戲曲，故將中西文化結合，為傳統粵劇藝術創新。

將中西文化在粵劇中結合

粵劇名伶阮兆輝表示受計劃創始人毛俊輝邀請出任顧問：「我哋雖然不同界別，但一直有交流，同佢係相識幾十年嘅好朋友。（會點幫手？）我睇佢，我會配合佢，問我意見就畀意見，佢大致上有方向同宗旨，但細節方面可能未定好。」

講到對方有意把中西文化在粵劇中結合，他指這是一直以來的大方向：「覺得佢會做得到，因為佢好通透，唔係流於表面嘅人，佢好深入，佢本身學過京劇。（希望粵劇可吸引年輕一代觀眾？）係我哋心願，亦都係多年來嘅口號，但要解決好多問題同花好多心機，關乎學養以及對藝術嘅修養。」他指最近開辦了BB南音班，也是志在培養新一代對粵劇的興趣：「3、4歲就可以參加，畀佢哋去玩吓。」

另外，阮兆輝太太鄧拱璧是曾江前妻，早前曾江不幸離世，問到太太的心情，他說：「冇事，大人嚟㗎。（有冇安慰太太？）做咗應該做嘅嘢。（身後事會唔會幫手？）完全冇需要，以我嘅身份我唔會主動去做，亦唔輪到我去做。」