日啡夜酒好夠Chill　全新輕食餐點夠回味

很多上班一族喜歡自我放個Coffee Break，歎住杯咖啡食個包；又或者放工來個Happy Hour，飲杯酒食吓輕食，Chill住放鬆身心。最近有咖啡連鎮店就推出全新食品，又有咖啡酒館推出一系列期間限定法式美食，日啡夜酒Chill個夠！

手工三文治系列

咖啡連鎖店Pacific Coffee今年踏入30周年，除了繼續提供優質靚咖啡及飲品外，還帶來逾20款升級食品，率先登場的就有手工三文治系列（Artisan Sandwiches），麵包由專業麵包師傅每天新鮮烘焙製作，款式有意大利軟包、德國蝴蝶包、法式牛角包、漢堡包及比高包，種類豐富，散發天然小麥香氣之餘，質感仲柔韌紮實；餡料方面，有意大利帕爾馬地區風乾火腿、以意大利水牛奶製作的馬蘇里拉芝士、100%美國安格斯牛肉等，仲有充滿印度特色的烤雞與馬德拉斯咖喱，配搭出供9款的環球特色滋味來！

法式經典下酒菜

如果想一次過歎啡與酒，甚至想日啡夜酒的話，位於中環的I-O-N Café Bar或許是不錯之選。小店更於5月帶來一系列期間限定、別具法國色彩的單點菜式，包括鴨肉醬配醃洋葱及多士、紅酒燴牛面頰酥盒、法式油封鴨腿配薯蓉、法式黑椒牛扒、法式焗龍蝦米多（全隻）、法式藍帶雞扒及由Nina Patisserie提供的「是日精選蛋糕配如心蝴蝶酥」。必試法式油封鴨腿配薯蓉，經典法國南部料理，鴨腿以鹽醃後加入鴨油以低溫烘烤熟成，大量油脂將肉密封，隔絕與空氣的接觸，鴨腿肉既油潤軟腍又Juicy。而紅酒燴牛面頰酥盒同樣是法國經典菜，用紅酒、多種蔬菜和香草燉煮牛面頰肉，牛肉夾住一層層的骨膠原，入口即溶，以酥皮盒盛載，分量剛剛好，是別具風味的餐前開胃小食。