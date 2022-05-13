本日日本：心心眼！必住P助與兔兔超可愛主題房

由插畫家兼漫畫家卡娜赫拉（カナヘイ）繪畫的作品《卡娜赫拉的小動物們》，當中的P助與兔兔是近年炙手可熱的卡通角色，推出的產品大受歡迎，最近東京新大谷酒店（Hotel New Otani Tokyo）也打牠們的主意，即日起至2023年4月30日推出「卡娜赫拉的小動物們P助&兔兔」的聯乘客房。今趟是卡娜赫拉首次與酒店的聯乘活動，因此特別為這次聯乘繪畫了P助與兔兔原創畫作，住客一入房即發現無論枕頭、床單、地墊、掛畫等都可找到P助與兔兔的蹤影，每一角落都是可愛的氛圍。而且該房住客更可獲贈穿上酒店員工制服的P助與兔兔贈品，包括有毛公仔、名牌、拖鞋、Tote Bag等，相當吸引！另外在房內亦會放置原創商品，例如抱枕、立牌等供住客訂購。不得不提的是，住客更可欣賞P助與兔兔化身酒店導覽員介紹酒店資訊的影片，應該會十分有趣。聯乘客房1日2室限定，房價1人入住39,000日圓起（約HK$2,340）、2人入住56,000日圓起（約HK$3,360）。