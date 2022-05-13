Gin Lee生酮飲食Keep Fit　學識對男仔灑脫Say No

歌手Gin Lee新歌《剛好》概念，來自一對情侶因疫情而分隔兩地而洐生的浪漫情歌，並唱出當面對人生逆境時要努力堅持，學習及裝備自己，最合適的人自然會「剛好」出現，她說：「希望大家聽嘅時候可放鬆，得到希望、浪漫、美好感覺，所以編曲同錄音上都花咗唔少心思去研究同調整。」

為表達歌曲中的自愛自強信息，Gin在MV中亦化身為「剛好學會」（Just Fight Club）內的人生大師，為在愛情中失意的女生作出心靈指引，對自己不好的男生，要斷然懂得灑脫說不，若學識愛自己的優點，在某個時候自然會遇到適當的人，而MV中的6位女演員，也跟從她在不同訓練中學習潛心等待，修心養性，及練習花藝、泡茶、練武，成為更好的人。

MV在一個充滿東方元素的古色古香大宅拍攝，配合她的人生大師角色，有不同亮麗服裝去配搭，包括一襲鮮橙色長衣配上黑色鬱金香耳環，又以沉色的套裙搭配誇張頭飾，以及一套霸氣西裝褸，她解釋說：「每一套衫都各有特色，帶出唔同嘅性格，各位歌迷都可數數我喺MV有幾多個造型出現啦！」為以最佳狀態拍MV，她事前都以生酮飲食加上努力運動，維持最Fit身形亮相，她說：「一拍完我都要獎勵自己，食個滑蛋三寶走飯，雖都係生酮，但比平時食好少少囉，希望大家睇完MV都好開心，覺得人生好有希望。」