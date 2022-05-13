【Zac玩Zac食】時令優質食材精製會席料理

疫情兩年冇得返鄉下，大家都好掛住日本旅行時嘅美食。雖然香港都有好多日本料理店、居酒屋、壽司店或燒肉店，但係以主打日本宴客場合享用的「會席料理」就絕無僅有。

最近於旺角東五星級酒店內新開咗一間日式料理店，以田連阡陌、播種耕作、稇載而歸的意境命名，以關西風格為創作藍本，搜羅日本各地時令食材，匠心製作每一道料理，讓大家以味蕾來一趟日本之旅，享受收成耕耘的成果。

雖然以外國人的立場，乍看之下日本料理的形式似乎都差不多，加上會席料理與懷石料理在日文讀音上也相同，容易搞混，不過會席料理是為了在宴會上飲酒同歡而衍生的料理形式，因此最先登場的會是適宜下酒的小菜和冷盤式料理，稍微墊個胃後才開始品嘗主菜、煮物或炸物等，而最後兩道菜式會是「食仕」及「吸物」，即白飯及湯品，這餐後喝的湯在會席料理中也稱為「止め椀」，據說因為日本人認為吃飯及湯品有助於解酒！

值得一提的是餐廳以「不時不食」的宗旨設計菜單，所以十道菜的料理餐牌只是以料理食品點題排序，每一道食材都會在上桌時向客人介紹，所以同一個餐牌每次都可能是不同的日本季節性食材。

Profile：Zacky Sun

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