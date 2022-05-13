利穎怡慘遭遇襲　不向暴力低頭揚言追究到底

「東張女神」利穎怡（Joan）早前於貝澳追訪美孚老鼠屋業主陳小姐時，慘遭對方批㬹撞傷下巴，《東張西望》已報警署理。

批㬹事件被報道後，即引起網上一片熱論，不少網民支持穎怡，但亦有些網友拿事件來開玩笑，此事令Joan再次於社交網限時動態回應，指自己就批㬹事件已有一定精神壓力，見到別人拿事件來開玩笑當然就更加不開心，她亦覺得必需出來講幾句，她指自己不是記者，但工作性質很相似，當追訪每位做過不好事情的人時，若對方不想回應就如一些網民所說就此停罷，那麼又怎可以幫助那些向節目投訴的人？並且生氣難道就可以打人，記者們問多幾句就要被人打，那麼還有誰想去報道一些難處理的民生問題？Joan指自己為了打人事件已經哭了很次，但對於一些不懷好意的玩笑，她覺得必需幫同業說一聲，而今次事件，她亦會追究到底。

今（13日）TVB節目《東張西望》亦有播出Joan於社交網之留言，主持陳庭欣以及李旻芳指節目組每日都會收到好多求助個案，亦明白大家好有可能行到最後一步先找他們幫忙，所以將心比己，台前幕後都盡力去做，他們會繼續努力。