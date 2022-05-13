最近日本AV界連續傳出天后級女優引退嘅消息，除咗有凜音桃花、市川雅美外，仲有「日本一彈性美巨乳」高橋聖子。雖然大家唔能夠欣賞到佢對白滑堅挺嘅極品G奶，但係AV界嘅好波之人又點止得聖子一個，起碼仲有羽咲美晴同水卜櫻，今日就搵佢哋兩個嚟番場巨乳大激鬥啦！

表現肉緊

相信AV迷都知道，要欣賞美巨乳梗係要睇AV廠OPPAI同E-BODY嘅出品，皆因呢兩間廠主打美巨乳女優。此外，其他AV大廠嘅專屬陣容亦不乏好波之人，好似羽咲美晴就係其中一位啦！雖然佢今年已經踏入30歲，但係面上仍散發出天真純情嘅感覺，猶如十八廿二嘅美少女，而且雙眼又大又精靈，笑起上嚟更加令人陶醉。

美晴曾經做過地下偶像，2016年被專門發掘藝能人下海嘅AV廠MUTEKI帶入AV界，拍咗一部出道作品之後，就轉投到AV大廠S1直至今時今日。喺S1嘅培育之下，令佢嘅演技同床技都咁超卓，擅長運用一對飽滿又彈手嘅極品G奶招呼男優，盡情發揮小惡魔風格。然而，美晴本身敏感度亦相當高，所以男優一反攻就好容易搞到佢驚呼狂叫，肉緊表情睇到人相當興奮！

羽咲美晴

年齡：30歲

身高：5呎

三圍：34G-24-33

十年一遇

日本AV界擁有美巨乳嘅女優愈來愈多，不過能夠挑戰到羽咲美晴嘅卻唔多，而水卜櫻就係其中一個。今年24歲嘅佢，屬於小柄型巨乳妹，體態嬌小，身高5呎而條水蛇腰只得22吋，但係就廟細燈籠大，上圍擁有一對G奶，外形渾圓且白滑剔透，絕對係世間難得一見嘅水晶燈，因而被AV業界稱為「10年一遇之神乳」。

佢喺2017年投身AV界，據佢喺訪問中表示，之所以成為AV女優，其實係因為好欣賞AV男優，於是決定搵機會同佢哋喺床上較量一番。而將櫻妹正式帶到AV界嘅AV廠係S1，所以佢都算係美晴嘅師妹。不過，櫻妹效力S1唔夠一年就被安排到另一AV大廠Moodyz拍片，有人猜測原因可能同S1照顧唔到太多女優，亦有人估計可能係因為櫻妹雖然外形煞食，但係演技仲未夠火喉，故被S1狠心放棄，好彩櫻妹喺M廠嘅悉心調教之下，演技同床技都已達到爐火純青嘅境界。

水卜櫻

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：31G-22-31

第1回合

鬥雙乳

羽咲美晴對G奶雖然喺外形及彈性上都達到相當高水平，但係師妹水卜櫻對G奶則勝在夠白滑鮮嫩，而且兩顆車厘子亦色澤淺淡，令人流晒口水！

第2回合

鬥惡魔

水卜櫻近期亦開始行小惡魔路線，一邊露出可愛笑容，一邊玩弄男優，不過講到呢種演出，羽咲美晴就真係高幾班，特別係佢雙眼又大又精靈，一邊望鏡頭微笑一邊招呼男優嘅場面，完全係演繹出小惡魔嘅精髓。

第3回合

鬥演出

羽咲美晴喺演技同床技上都相當高分，喺不同題材嘅作品中都能夠做到入木三分，而水卜櫻雖然冇美晴咁精湛，但係潮吹功夫一流，噴到四圍濕晒，令作品精彩度大增，又彌補番唔少分數。

各擅勝長

羽咲美晴同水卜櫻兩位可愛美巨乳女優各擅勝長，二人亦先後喺DMM成人大獎奪得優秀新人女優獎，所以亦好難分到高低，一於打和啦！