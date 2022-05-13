AK幻想當動漫男主角　新歌自肥加入元素

人氣男團MIRROR成員AK(江𤒹生)今日推出最新《信之卷》，因為他特別喜歡漫畫《龍珠》及《數碼暴龍》，所以他邀來香港本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng兩個單位，攜手炮製今次新歌MV，講述男主角經歷低潮後，集合眾人力量，戰勝心魔的故事。AK說：「我由細到大都好鍾意動畫、動漫，一直都被當中嘅美好世界、主角吸引住，更會幻想自己就係動漫男主角，難得問咗公司又肯畀我做，所以就極度自肥，將自己鍾意嘅動漫元素，擺晒落去。」

動漫師亦應AK要求，把男主角畫得很像他本人，AK說：「將所有想像嘅嘢天馬行空放晒落去，男主角畫得似我之外，角色身邊又會出現好多我平時生活上成日會出現嘅物件，成為咗彩蛋，就好似人哋睇Marvel電影咁，大家一齊搵吓啲彩蛋喺邊。」

經過今次MV製作，AK不禁讚嘆道：「睇咗Rough Cut（粗剪）成品已經好開心。其實香港都有好犀利嘅人，睇到動漫師做嘅過程，同佢哋開會，知道佢哋點樣畫，所有嘢都非常專業，所以再一次多謝佢哋，同時希望多啲人發現，香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

為了貫徹整體概念，早前他為單曲拍攝封面，也展現了樂天的一面，他說：「影嘅時候想似小朋友，可以傻笑望住個天空發白日夢一樣，因為好多時動漫畀我嘅最大感覺，就係咁樣。」