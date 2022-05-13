色慾健身室　出汗兼袪濕

踏入夏季係時候要展現身材，唔知大家嘅身形有冇發福呢？唔想畀人見到你個肚腩或麒麟臂嘅話，就要把握時間去健身，話唔定會好似呢幾套作品嘅男女咁有艷遇添！

放蕩本能

喺西方文化中，紅髮男女係性慾旺盛嘅象徵，因此唔少四仔作品都會以紅髮為主題，咁如果紅髮女郎加上健身色誘，效果又係點呢？想知道嘅話，就要睇吓呢套由Spizoo炮製嘅《Sexy Fitness Redheads》喇。由著名四仔導演CZ Muse執導，並搵嚟Charlie Red、Katerina G、Gia Tvoricceli、Mina Von D等紅髮脫星演出品，雖然劇情係老土咗啲，但正所謂「橋唔怕舊」，故事講好色索女去到健身室溝仔，點知重遇初戀男友，跟住兩人喺健身室瘋狂啪啪啪，不但可以滿足到大家嘅幻想，而且片中嘅曳曳場面更係玩盡浴室、更衣室同桑拿房，變化夠多，仲有一班脫星嘅狂野演出，同埋玩到香汗淋漓嘅激烈反應，絕對能夠帶嚟官能刺激。

血脈沸騰

有人話健身嘅目的係為咗令自己體形好睇啲，計小弟話最終目的其實係為咗溝女至真，否則咁健碩嘅體形畀邊個睇呀？呢套由Bang推出嘅作品《Stretch Me Out》，當中嘅男女亦係抱住同一目的去健身，至於佢哋搵到心儀對象之後又會點呢？由Havana Bleu、Kelsi Monroe、Lana Sharapova、Vanna Bardot等身材Fit到漏嘅脫星演出，佢哋着住緊身運動服，充分展現迷人又健美嘅身材，試問大家喺健身室遇到咁正嘅索女，點可能唔主動出擊，更何況呢班索女個個都姣到出汁，既然男有心女有意，連場激戰少不免，一時間健身室內充斥住令人聽到血脈沸騰嘅呻吟聲，就算唔睇畫面，都足以令大家興奮無比呀！

宣洩慾火

睇VR四仔係一種沉浸感極強嘅體驗，加上主觀角度拍攝，真係令人睇得特別投入呀！好似呢套由VR Bangers製作嘅《Fit And Petite》就係一部高質嘅VR作品，以健身為主題，更搵嚟身材勁Fit又活力十足嘅脫星Charly Summer擔綱演出。故事講男主角去健身，搵嚟專業教練Charly Summer指導一下，點知對方嘅外形實在太索，令男主角難以專心，同時女教練見到男方嘅肌肉亦心跳加速，呢個時候Charly Summer提議不如先嚟曳曳再健身，等強烈嘅慾火得到宣洩後，就能夠專心鍛煉喎，就係咁，兩人展開一場肉搏大戰。

碟評

沾滿汗水嘅貼身健身衣，玲瓏浮凸又健美嘅身材，加上運動期間不經意發出嘅呻吟聲，呢個畫面係咪好有挑逗性呢？喺呢3套以健身為主題嘅作品中，論情慾場面夠激烈，脫星演出夠官能刺激嘅話，必定係《Sexy Fitness Redheads》，加上雲集歐美脫星參演，總有一個啱你心水。如果要數脫星質素夠高，《Stretch Me Out》係最佳選擇，配合埋汗濕運動衫，輕易挑起男士嘅原始本能。不過講到最令人一睇難忘嘅作品，卻非VR四仔《Fit And Petite》莫屬，單係同性感女教練嘅情慾互動，嗰種沉浸感係一般四仔難以相比。