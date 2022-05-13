《食腦喪B》大團圓結局　何廣沛唔死得變「耶穌」

無綫劇《食腦喪B》今晚（13日）大團圓結局。余祥劍（劍叔，蔣志光飾）、余陽光（喪B，何廣沛飾）一家被大群喪屍包圍，劍叔身纏多個手榴彈，一早就準備同喪屍一鑊熟，最後引爆身上炸彈跟喪屍群同歸於盡，家人得以安全離開。

而喪B原來亦準備尋死，他獨自走到樹林用槍自殺，點知被幾個流浪者救回，喪B意外撞傷頭昏迷，足足昏迷了半年，莫笑春（江嘉敏飾）以為喪B已死，半年後喪B甦醒過來，他醒來時的形象十足「耶穌」，原來流浪漢誤以為喪B是神，可以保衞他們免被喪屍咬，十分搞笑。

林凱恩化身喪屍殺手

喪B獨自走到街上，鏡頭下的灣仔至北角空無一人，英皇道有如廢墟般，喪B如入空城，認真奇景。另邊廂余晚霞（林凱恩飾）化身喪屍殺手，穿上全黑色貼身戰衣，踩着Rollor去打喪屍，有型有格。喪B和莫笑春重遇上，來不及驚喜，他們又要逃跑避喪屍，跑到余晨曦（大Ａ姐，朱智賢飾）那裏，喪屍群追至展開大戰，混亂中喪Ｂ咬了喪屍一口，喪屍竟然變回人，才發現原來喪B的口水就是疫苗，他趕着要幫華倫（方紹聰飾）變回人，混亂中咬錯華倫屁股，亦是其中一個笑位。

其後喪B口水製成疫苗，解決全城喪屍的災難。但莫笑春卻不肯接種疫苗，因為擔心接種疫苗後會忘記了喪B，但後來發現之前喪B送她的盤栽內藏有戒指，知道喪B對她的心意，但2人口硬不肯坦白，莫笑春不慎掉了戒指，喪B替她執回，2人終於坦白自己的感情。最後大Ａ姐生了BB，點知BB是隔代遺傳的喪屍。