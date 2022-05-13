欣宜怕醜唱情話　講八卦嘢報答歌迷

歌手鄭欣宜下月在紅館開騷，她指家人從未現場欣賞其表演，視為人生憾事，期望將來開世界巡迴演唱會。而被爆拍拖的她對戀情封口，但預告新歌會露端倪，笑言對歌迷最好的回報就是「講八卦」。

欣宜將於6月10至12日在紅館舉行《Between Us鄭欣宜演唱會2022》，今次是她繼2018年後，第2度在紅館開騷，並首次挑戰4面台！上次她於開騷前跌斷腳，未能在最佳狀態下完成個唱，今次做足準備，自信能帶來更好的舞台，她說：「我做好多運動同學跳舞，呢4年逼自己多睇多聽，有啲表演真係好正，好似懾咗你入去咁，偷到少少師啦！」

她同時積極減肥：「我好鍾意着靚衫，依家細咗3個碼。（歌衫好性感？）性感定義係咩先？我鍾意浮誇，所以應該唔會少布。（咁辛苦減肥，浪費咗？）唔會，啲布唔知多喺邊，可能喺個頭呢！哈哈！」她希望疫情好轉，可以在家人居住的加拿大舉行世界巡唱：「家人冇睇過我做騷，係人生遺憾，因為佢哋年紀大，唔方便來港。」

愛情就係麵包

今年欣宜愛情、事業大豐收，除了在樂壇頒獎禮勇奪女歌手金獎，又被爆撻着花店老闆Derek，問到戀情，她坦言：「我向來對呢個話題好害羞，想保留番私隱。」又笑言若想窺探其秘密，可以留意她的新歌：「今年成績好好，我唔覺得我特別努力，反而係觀眾好叻，不斷畀機會我，所以我要回報佢哋，有咩好得過聽八卦？有好多好害羞或者難為情嘅說話，我都放咗喺新歌入面。（花店老闆會唔會捧場？）唔知，到時大家嚟睇啦！」

她揚言現時將全副心思放在個唱上，但不代表感情事要靠邊站：「愛情喺我生命中好重要，問我要愛情定麵包，我會答愛情就係我嘅麵包！無論拍拖定暗戀人，都可以放入歌曲，每個人喺我心目中都重要。」

演唱會信用卡優先訂票昨晨開售，3小時已火速售罄，她說：「勁開心同感動，18號就公開發售，小妹會加倍努力，到時留低最好嘅回憶。」