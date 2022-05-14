【是日通勝】

農曆四月十四

壬寅年 乙巳月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、入學、栽種

忌：取魚、醞釀、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、21、37、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：管好自己的嘴巴，搬弄是非有機會惹禍上身。

金牛座：購物時嘗到甜頭，有機會以低價買得心頭好。

雙子座：有伴者要包容另一半，過多埋怨容易傷感情。

巨蟹座：財運稍遜，投資陷入僵局，要留意市場消息。

獅子座：眼界大開的機遇正在靠近，宜趁機充實自己。

處女座：心浮氣躁，要懂得自我安慰，避免誤入歧途。

天秤座：對工作有了新目標，但辦事能力還有待加強。

天蠍座：瑣事纏身，顧此失彼，感覺時間永遠不夠用。

人馬座：公事上遇到麻煩友，要避免小誤會變大衝突。

山羊座：勿輕易向人吐苦水，有可能令對方覺得反感。

水瓶座：留意身體發出的警號，大吃大喝易賠上健康！

雙魚座：好勝心強，急於表現自己，有可能招人嫉妒。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運強

（跌）雞 欠自信

鼠：勿當眾斥責伴侶，愛一個人要學懂包容。

牛：才思敏捷，工作表現好得令人刮目相看。

虎：待人接物有風度，能與身邊人融洽相處。

兔：組織能力受賞識，可望於職場大展拳腳。

龍：身心不在狀態，工作易分心，效率差勁。

蛇：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

馬：煩躁不安，做事畏首畏尾，容易變輸家。

羊：頭腦清晰，趁機自我增值，對事業有利。

猴：人事拖累，事業受阻，宜慎選合作對象。

雞：是日沖煞，自信心不足，易被挫折打沉。

狗：鴻運當頭，做生意最有利，開單冇難度。

豬：神采飛揚，行動力強，做甚麼都易成功。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

今年第二個水星逆行

今年第二次水星逆行已到了，水星會在雙子座開始逆行至金牛座，之後會順行返回雙子座，日期在5月10日至6月3日，那看看今次水星逆行期間，我們要留意甚麼吧！

水星有連繫作用，可以將人與人或不同的事情連結起來，例如思考、溝通、道路、交通、商業、電訊科技等，都結合了不同的人及地方，讓大家可以走在一起，產生關連。凡是由水星掌管的事情，在水逆期間要特別注意，而水逆坐落在不同的星座，也會帶來不同範疇的影響。如果你想在水星逆行期間避免問題發生，每件事都要想得深入些，了解清楚些，避免有重做的可能性或問題出現，而在今次雙子座至金牛座的水逆，有以下項目要留意：

5月10日水星就在雙子座開始逆行，6月3日走至金牛座就會順行，是次水星逆行要25日時間，到6月19日就完完全全脫離水逆期的影響，正式水逆退散。水星掌管思考、溝通、邏輯等，雙子座是風元素星座，本來就是跟水星是好朋友，有很高的相容性；所以今次水逆前階段，要特別留意跟文件或合約有關的事，跟別人溝通上，容易出現混亂，或者將水逆期改為給自己的反思期，反思近日曾發生過的事及對你的影響。金牛座是土元星座，或者會考驗你對物質或金錢上的安全感，這個時候就要留意用錢的數目甚至態度，當購買高價值的產品時，要先想清楚才行動。