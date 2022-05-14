馬德鐘喜劇拍上癮　難忘坑渠邊洗頭

視帝馬德鐘入行29年，拍過無數戲種，不料今次拍喜劇《雙生陌生人》，竟是最辛苦的一次，比起《飛虎》更甚，他說：「今次花腦力、花精神，『高收成』要着西裝，三件頭西裝同古裝都差唔遠，『巫祺男』就日日喺農莊拍，裏面40幾度好焗，有日我中暑，頭痛到好似爆開，不過辛苦過後，都係好甜，係好好嘅經歷。」

洗頭逾400次

一人分飾兩角，負擔也是雙倍，馬德鐘稱拍攝前已足功課，可是有一場戲在剪片時卻發現着錯衫，連導演、助導也走漏眼，最後要重拍，慶幸只錯了一次。由於兩個角色交替拍攝，馬德鐘每天也要轉換髮型，估計拍了100天計算，總共洗頭400次，他說：「監製有安排專人幫我洗，但有時夜晚髮型屋閂門，惟有叫副導喺側邊攞支水幫我淋，喺坑渠邊洗頭，打燈當吹頭。」他表示拍完之後患了「失憶症」，很多細節都記不起，估計是太過用腦和休息時間不足所致，放鬆後令記憶變得好模糊。雖然此劇令他燒盡腦汁，但不減他對喜劇的熱衷：「紀律部隊畀第二啲人做，我做搞笑啦！我開心拍喜劇，帶到歡樂畀觀眾。」真的名副其實「劈炮」不再演紀律部隊？他笑稱：「要做都手到拿來嘅！唔好框住形象。」

讚袁鎮業難得

他很感謝同劇演員對他體諒，讓他能爭取時間休息，他並特別提袁鎮業，原來當兩個馬德鐘同場做戲時，袁鎮業便要做其中一個的替身，馬德鐘說：「袁鎮業花好多時間，背晒兩個角色嘅劇本，又要花時間等，但佢從來一句怨言都冇，好樂觀，好努力。」