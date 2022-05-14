東方日報C1：陳慧嫻過檔英皇　瞄準內地市場

曾紅極一時的「學生情人」陳慧嫻，擁有無數經典金曲，當年她在寶麗金唱片公司栽培下，事業攀上人生高峰，曾與樂壇「大姐大」梅艷芳匹敵。近年養尊處優的她蠢蠢欲動，東網收到消息，她將會跳槽過檔英皇娛樂，並瞄準內地市場，預計暑假將重錘出擊！

當年以女子音樂組合「少女雜誌」出道的陳慧嫻，憑處女作《逝去的諾言》一炮而紅，其經典金曲《玻璃窗的愛》、《花店》、《跳舞街》、《傻女》、《夜機》及《千千闕歌》等唱到街知巷聞，被封為寶麗金歌后。在事業高峰之際，她突然宣布暫別樂壇赴美國留學。2013年她獲環球唱片邀請重回娘家，環球更特意為她重組寶麗金品牌，正式宣布慧嫻回歸樂壇。

《情意結》突然翻Hit

慧嫻在新冠肺炎爆發後暫停所有演唱，亦推了不工作。去年11月她公開露面，與李克勤、周慧敏、黃凱芹及王馨平等「寶記」老友參演「寶麗金50周年演唱會」。據知，慧嫻跟寶麗金的合約即將屆滿，有傳英皇開出極吸引條件力邀她加盟，慧嫻放眼內地市場為目標，與英皇提出的理念一致，雙方都好有誠意合作，希望暑假可以公布加盟喜訊，意味她與克勤大有機會再做同門。英皇行政總裁許佩斯昨日回覆：「如果真係有機會同咁有實力嘅歌手合作，我哋當然歡迎啦。」而環球至截稿前未有回應。

雖然慧嫻最近未有露面，但卻相當火紅，因為無綫及內地熱播的綜藝節目《聲生不息》於剛過去一集，克勤打頭陣演繹她的《傻女》成功擊敗對手，而慧嫻的《千千闕歌》更成為該集觀眾選擇金曲，勾起樂迷不少回憶，甚至盛傳她大有可能親攜經典金曲為節目壓軸登場。

慧嫻除了金曲紅遍內地和香港，其滄海遺珠歌曲同樣深受樂迷喜歡，例如《情意結》之前在內地一個平台突然紅起來，連她自己都感意外及驚喜。她在社交網表示這首歌是2003年沙士期間錄製，但當時沒太多人留意，想不到19年後終於被「發現」，她笑言終可向作曲人陳輝陽作交代。

外表「日久失修」

她在社交網自爆外表「日久失修」：「女為悅己者容，我這個沒拍拖的人，扮靚就是為了歌迷和觀眾，當沒有演出的時候，樣子身材是何其的糟糕，我想你們是無法想像到的，不過我正在非常努力當中，年紀大真的很難Keep，請大家賜我力量，神呀，救救我。」為了再度出擊，她正努力減磅，希望以最佳狀態示人。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：