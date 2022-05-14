魯振順自爆曾割脈自殺　遺憾未能見媽媽最後一面

由Bob林盛斌主持的節目《360秒人生課堂》昨晚（13日）播出最後一集，由藝人魯振順擔任人生導師演講，魯振順在娛圈打滾逾40年，最為人熟悉在《笑傲江湖》中飾演東方不敗一角。談到對媽媽劬勞未報，充滿洋葱。從小到大媽媽對他十分支持，他讀書成績差，冇學校肯收他，媽媽不放棄拖着他逐間學校去求學位，魯振順中學畢業後考藝員訓練班，雖然父親很反對，但媽媽卻十分支持。入行之後他拍戲忙到無時間食飯就瞓，媽媽會撬開他的口，給他餵食，是擔心他不夠營養，故他曾立志將來賺錢要買大屋讓媽媽住得好，不過演藝圈際遇不順，他曾經試過心灰意冷，割脈自殺，令媽媽十分傷心。

由於賺錢不多，後來還是要將媽媽送入老人院，他表示這個決定是他人生最憤慨的事，2017年中秋過後媽媽離世，當時魯正在拍外景，未能見媽媽最後一面成為遺憾，以後每年中秋節他都會想起媽媽，他提醒大家「子欲養兒親不在」要珍惜眼前人，並唱出《念親恩》。聆聽嘉賓張國強現場也受感動得聲線哽咽，分享自己習慣每天都致電問候媽媽，直至有一天電話打不通，希望大家要珍惜親人。

節目最後一位人生導師演講就是主持人Bob自己，他分享自己2013在新城由節目助理開始，下定目標要做節目總監，他將當時任台長的朱明銳的卡片換上自己的名字作為奮鬥目標。在電台的日子，並非一帆風順，他試過代替啤梨錄廣告，豈料被客戶彈為「唔好畀阿豬阿狗錄」，試過被人批評「呢個人唔使識，廢嘅！」 Bob自我安慰：「我唔係廢，我唔係阿豬阿狗，我係BOB，Best Of The Best。」隨着主持第一個電台節目《新香蕉俱樂部》深受聽眾歡迎，接着加入電視台，拍劇和拍電影，他認為給「睇死你」的人最大的報復，就是自己不斷進步，邁向成功。

他自爆過去十多年來，每日也受到網絡欺凌受人攻擊，近日被網民起花名「龜頭Bob」他自嘲得個頭，現在應該叫「龜公Bob」，有齊全身，他對花名毫不介意。薛家燕以「校監」身份出席，讚Bob為人不怕蝕底，好肯幫助人，並邀請了朱明銳現身撐場，場面感動。