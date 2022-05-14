郭子豪繼續開拓網上平台：都有時間陪女友

藝人郭子豪去年與何廣沛及方紹聰(奶仔)開設網上平台，期間製作了不少片段，日前子豪出席宣傳活動時，透露有意繼續開拓網上平台市場，曾於英國修讀機械工程的他，亦望能夠學以致用，他接受東網訪問時表示：「好想加強接工作嘅流程，依家好多細節嘢都判咗畀外面做（你想一條龍做晒？）又唔係，本身我冇讀過點做廣告平台，所以某啲部分都要搵專業人士處理，但諗緊點樣先可以將個流程縮短1/3製作時間，好在呢排未有劇開，可以先集中做平台嘅工作先。」忙於為事業打拚的他，問到是否沒有時間陪女友鄧卓殷？子豪笑咪咪說：「都有時間嘅，佢之前畢業後都有Keep住拍片，依家好多藝人都做緊（有冇諗住同女友合體喺你個自家平台出現？）佢都曾經客串過個平台節目，其實我冇咩所謂，訪談形式都可以嘅。」

談到早前於節目中談及媽咪時即忍唔住流下男兒淚，子豪不諱言每次觸及家人話題都很眼淺，身邊友人也取笑他鐵漢柔情，曾經歷事業受創日子的他，被問到現時已事過境遷，愛情事業亦兩得意，父母是否很放心？他說：「屋企人都係睇結果，佢哋見我四肢仲健全，識照顧自己同獨立都開心（咁有冇照顧父母先？）都有嘅。」