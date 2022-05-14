周末去邊好？黑色幽默VS巨型萌寵

轉眼間又來到周末，要為自己充充電，隨着社交距離的逐步放寬，活動也隨之多起來，即使放假遇着下雨天都無有怕，可以睇展覽，若然放睛又可以到戶外影靚相打卡，絕不會浪費你的假日時光。

【獵奇黑色幽默】

各路粉絲雲集的打卡聖地海港城，內裏的「海港城・美術館」又有最新展覽，超人氣黑色幽默插畫家保羅先生，正舉行首個香港個人作品展《妙想天開》，展期由即日至6月5日，展出保羅先生過去8年近50幅精選作品，以及特別為是次展覽全新創作、3幅以香港地道小食為主題的作品。睇靚畫之餘，大家亦可選購一系列限定精品，包括明信片、手機殼及環保袋等，將快樂氛圍帶回家。

【萌爆巨型柴柴】

都話「狗狗是人類最好的朋友」，牠們的受寵程度更是人所共知的高。最近一群汪星人齊齊跑到新都會廣場「DOGA大師班」，並擺出瑜伽Pose讓大家打卡，超可愛啊！「DOGA大師班」由即日至7月17日舉行，其中最矚目必然是位於商場L4的4米高巨犬柴柴，另有法鬥、小短腿哥基坐鎮，打造共5大搞鬼汪星人瑜伽打卡位。

此外，商場亦為毛孩準備了一系列寵物設施，讓主人可帶上自家狗狗前來一同玩樂打卡。打卡之餘，毛孩還可為慈善出一分力，只要拍攝指定「運動」照片，加上指定Hashtag並上載於社交平台，商場便捐出HKD$20及2KG狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途，主人更另獲豐富禮品作獎勵。