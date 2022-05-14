迪士尼傳飛起韋史密夫演《阿拉丁2》由另一巨星接替

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）因3月時於《奧斯卡金像獎》中上台怒摑諧星好友基斯洛克（Chris Rock）而被各大片商全面封殺，令人擔心他的演藝事業從此玩完，而最近有傳迪士尼亦有可能考慮在真人版《阿拉丁2》（Aladdin 2）中飛起他，改由其他演員接手演「燈神」精靈，其中以地位與韋睇齊的荷里活男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）接替演出的呼聲最高！

查實過往好多影星包括尊尼特普（Johnny Depp）以及奇雲史柏西（Kevin Spacey）都因為「醜聞」而被飛出劇組改由另一男星接替演出。據知由於韋史密夫主演的真人版《阿拉丁》2019年上映時大受歡迎全球勁收10億美元（約78.5億港元），迪士尼已有計畫以原班人馬開拍續集。按照迪士尼過去的原則，韋就算再搶戲、是首集賣座的大功臣，續集中恐怕很難再有他的位置，所以最有可能「換角」。況且狄維莊遜之前與迪士尼在電影《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）中合作愉快，而他亦有叫座力，所以由他來取代韋史密夫絕對是有可能！

另方面，被韋史密夫掌摑的諧星好友基斯洛克繼續於楝篤笑上重提事件，他日前於英國表演時唔知講真定講笑表示自己的聽覺因事件而受損，他說：「我嘅情況OK，我已恢復大部分聽覺。」而他之後笑說：「啲人預計我會講呢啲Ｘ嘢（掌摑事件），我依家唔會講，我會喺Netflix（楝篤笑節目）先講。」