工程師變啡農　種出港產風味咖啡豆

對於你我來說，一杯咖啡只是一杯簡單飲品，作提神或打卡之用。但對於電子工程師Mike來說，每杯咖啡都是心機和努力的成果，由種咖啡豆到採收及後期處理，每個步驟都會改變咖啡的味道。所以兩年多前他變身啡農，種植香港咖啡豆，為的是推廣「From Seed to Cup」概念，將港產㗎啡的不同可能性帶到大家眼前。

轉行種咖排

42歲的Mike本來從事IT行業，因有感公司的發展理念與自己不同，於2019年毅然辭去工作，尋找新方向。因緣際會下認識了O-FARM負責人葉子盛，於是開始邊學邊種，並接手打理葉師傅由2002年開始栽種的咖啡樹（2020年曾多達20棵，但去年打風吹塌了1棵）。首年的咖啡豆收成僅有3kg，第2年雖略有增長但也不算多，他坦言：「種咖啡豆利潤好低，一直是全球啡農面對的血淋淋事實，只有將它變成一杯咖啡才會值錢。」故他從一開始已沒把重點放在賣豆上，而是成立啡農，以O-FARM咖啡為基礎，專注研究咖啡處理法，希望發展出香港咖啡的個性，推廣「Seed to Cup」咖啡文化。

Mike指出除了咖啡豆，咖啡果皮和葉都有其價值。「有些專做製茶、調酒和創意料理的朋友，會用咖啡豆、咖啡皮甚至咖啡皮來調酒、泡茶茶和入饌，未來他們更會試用咖啡葉煙燻食物，希望透過多方面嘗試，發掘港產咖啡更多可能性。」他又形容：「目前是實驗性質大於生產。」

IT技術帶到農田

在寸金呎土的香港，要尋找適合種植咖啡豆的地方並不易，Mike坦言多得O-FARM和「復耕者聯盟」的成員幫助，才有地方種植咖啡豆。為了種出好豆，他善用自己在IT領域的知識和技術，自砌一部簡稱IoT的太陽能物聯網數據收集器，它內置了微型電腦和上網、SIM卡等，能收集種植環境每一刻的溫度和濕度變化，並即時傳送至雲端儲存。這樣一來他就可以遙距獲得即時數據，並就年年月月的蒐集所得作進一步分析。

現時園內的Caturra咖啡樹都種植於河邊林蔭下，旁邊的蕉樹和落葉會帶來天然遮蔭和降溫作用，令種出來的咖啡豆不會因過度暴曬而味道偏酸。修剪後的樹葉和落葉又可成為咖啡樹的養分，因此一年當中大概只需要落1至2次有機天然肥料。Mike表示園內咖啡樹目前的生長情況不俗：「雖有野豬出沒，但牠們不吃咖啡豆，只怕牠們踩死在樹底發芽生長的樹苗。所以我們一見到樹苗，就會立即把它們移到苗室培育生長。」

他透露目前較着眼於林蔭咖啡採收後的處理（即發酵方法）。「在這1年間，我們曾試過不少發酵法，目的是想找出港產Caturra咖啡的獨特性。」

不斷實驗與嘗試

參觀Mike的咖啡園時，正值5月開花期，這段期間只需修剪枝葉和除草，直至採收期來臨（每年9月至翌年1、2月），才需要每星期到1次咖啡園採收和進行不同發酵，或是展開Seed to Cup工作坊。「當咖啡果由青變紅便可以採收，由於果實不會同一時間變紅，所以必需每星去採收，去年我們的採收次數就多達40次。」

當採收工序完成後，Mike會按每星期的生產批次，進行不同發酵實驗。除了大家熟悉的日曬及水洗法外，他也會用紫蘇葉、芫荽、啤酒、梅酒、普通食鹽或海鹽等進行不同的「厭氧發酵」，看看可以孕育出甚麼風味的咖啡。不說不知，原來經紫蘇葉發酵的咖啡豆，都不帶紫蘇味，但咖啡味會更佳和更突出。至於發酵時多久？Mike這樣回答：「可以由短短幾天（水洗豆）到1個月或1年不等，也曾試過極端方法將咖啡豆放入冰格，結果凍壞了，炒唔到豆。」

除了不斷實驗與嘗試，Mike也經常與咖啡專業人士交流。早前便向同是「復耕者聯盟」成員、又是「鄉騲習作」主理人的Rebecca取經：「傾傾吓發覺大家都是透過厭氧發酵去製造有益乳酸菌，所以索性交換了各自的「厭氧水」來進行發酵，且看看最終出來的效果會否不同。」

價值啡中尋

在Mike的眼中，咖啡豆不但可賣錢，還有許多「價值」，例如：透過舉辦杯測（Cupping） 活動和Seed to Cup工作坊，認識更多炒豆師及咖啡師等業內人士，藉此慢慢建立港產咖啡產業鏈，將咖啡推廣給更多人認識。

他口中的杯測，其實是一個讓業內人士兼參與者飲到咖啡最真、最原始味道的活動。Mike指：「每次都會試不同發酵法生產的咖啡豆，在統一烘焙師、研磨度、沖水溫度和時間的情況下進行，因為同一Profile要好穩定先做到比較，目的好純粹，就是試出咖啡本身的味道。不止有專業圖表比對炒豆程度的深淺，還有一個風味輪讓你品嘗時逐格比對，連評分紙都分得好仔細和有結構，全部都非常科學化和專業。」

至於Seed to Cup工作坊則是一個開放給咖啡愛好者參加的活動，他指出：「參加者可看到如何栽種、採收咖啡豆，並體驗如何親手處理、烘焙、沖煮及評分。能夠由頭參與到底，莫說本地少有，就連外國也不常見，十分難得，所以我們都好想每年都舉辦1~2次這活動。」