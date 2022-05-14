吳婉芳二仔胡智同開個人藝術展覽：畫畫可以紓緩壓力

前港姐吳婉芳與已故富商胡家驊的次子胡智同（Lynus）不單是健美選手與私人健身教練，在牛津大學藝術系畢業的他也是一名新進藝術家，可謂文武雙全。他將於5月21日至24日舉行首個個人畫展，名為《胡智同：色彩的巡禮》，展出30件作品，而最特別之處是展覽地點定於Lynus開設的健身中心內，是次展覽亦可視為健身中心的揭幕禮，把看似風馬牛不相及的藝術與健身結合。

他稱一直有意開個人展覽，並籌備了6年之久，但近兩年才開始有Concept Gym（概念健身室）這個構思：「我唔想啲人只係嚟做Gym，而係可以同人交流，可以睇畫，可以做好多唔同嘢，唔止係一個健身室咁簡單。我部分畫作會長駐，亦會放其他藝術家嘅作品。（覺得藝術同健身有咩相似？）首先Gym係藝術一部分，因為大部分人健身都係想操得個身形靚，呢個已經係藝術，第二係兩樣嘢都可以幫到人，畫畫可以緩到壓力，健身都係，我教人健身都係想幫人釋放壓力。」

他表示所有作品可視作他的私人日記，身邊發生的人與事及感受，他都會透過畫筆去紀錄及表達，其中《~700納米》系列八幅肖像畫，就以他的親友為繪畫對象，包括媽咪以及祖父母，他解釋：「嗰8幅畫順次序去睇，會現由普通嘅紅色背景而變到好抽象，象徵我嘅創作生涯，由學生時代要畫得好傳神，後來加入自己嘅想法同創作。（點解揀佢哋做主角？）因為好熟悉，佢哋見證我慢慢成為藝術家，所以我想以繪畫方式去多謝佢哋，八幅畫會送番畀本人。」問到繪畫媽咪時的想法，他指畫畫時會想起跟媽咪相處的生活點滴：「想透過畫去表達出媽咪嘅仁慈，同埋無論我做咩，佢都好支持我，從來冇質疑我。」他自言小時候志願是當建築師，但升上中學便發現自己真正感興趣的是藝術：「我其實係鍾意建築入面嘅藝術，記得13、14歲去完個夏令營，發現唔係特別鍾意做建築嘅嘢。（你唔做建築師，家人有冇失望？） 冇，佢哋反而開心，因為如果我讀咗建築之後先發現唔開心，又要轉，早發現好過遲發現，全家人都好支持我，只要係我鍾意同有心去做，佢哋就一定支持。」Lynus天生明星相，問他會否有意入行做藝人？他說：「冇諗過，我想專心做健身室同藝術去幫助人，想放晒全副心思喺入面。」

場地：REP.

髮型：Vivian Ng@Salon Nova Hair Nail