楊千嬅強勢加盟華納做一姐　與林峯再續前緣

楊千嬅最近身在於長沙，忙於為節目《聲生不息》錄影，同時亦帶來好消息，今日（14日）正式宣布加盟華納音樂，與林峯並列華納「一哥一姐」之位，繼合作劇集《美味情緣》及電影《抱抱俏佳人》後，再續前緣！

入行廿多年，千嬅簽過不少唱片公司，但與華納音樂都是擦身而過，今次終於一拍即合，即將加入華納音樂大家庭。據知今次合作，華納音樂非常之有誠意，單是洽談合作，長達幾個月之久，一直等待千嬅首肯。華納音樂中國區負責人表示非常高興楊千嬅加入，又指她是多元化的藝人，在整個大中華區的娛樂事業中已有很高的成就，期待能把楊千嬅的音樂推廣至更多的聽眾和粉絲。

千嬅於長途電話中表示：「我十分期待及高興加盟華納音樂這個大家庭，相信這是一個緣分。走到人生這個階段，我仍然很愛音樂，仍然很想發掘很多未知的可能性和創作，這個追夢之路的確很不容易，我會繼續堅持心中所愛，就在這裏再次出發，和同樣喜愛音樂的夥伴們一起闖蕩音樂旅途，最後感謝一直在這旅途上相伴的你們。」千嬅同時亦很開心表示對華納音樂的宣傳及發行團隊非常信任，於香港、內地及亞太地區的各大音樂平台亦有著相當廣闊的資源。她說：「現時音樂製作是自家工作室負責，華納音樂也會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上的幫忙，所以很期待即將與華納音樂的合作和支持，把音樂推廣到更遠更廣的地方。」

問到何時出唱片？千嬅就說：「快了。快了。現在錄影《聲生不息》很忙，錄影後，便會即刻展開新唱片工作。」另外，她指上星期母親節時，兒子錄了一條自己彈奏鋼琴的短片，歌曲是他自己近期很喜歡的動畫主題曲，隔着電話，於工作中看到時真的加倍窩心感動，亦令她明可能有時短暫離開一下，兒子更會學到獨立。