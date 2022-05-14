孖羅仁宇拍片宣傳　Miyeon寫信為粉絲打氣成熱話

韓國女團(G)I-DLE成員Miyeon上月27日推出首張Solo專輯《MY》，主打歌《DRIVE》獲得不少好評，而近日家長A某在網上討論區發文，指家中孩子因為經歷各種不好的事而受到心理上的打擊，而孩子是(G)I-DLE的粉絲，A某便於去年8月寄信到(G)I-DLE所屬的Cube事務所，希望Miyeon可以為其孩子簽名及打氣。

A某指事務所的組長親自上門送上Miyeon的簽名CD，更附上親筆信和相片為孩子打氣，令他十分感動：「我正在苦惱要怎樣報答Miyeon的恩惠。」Cube事務所與韓媒通話時表示：「這是去年發生的事，記得當時Miyeon很在意那位粉絲的遭遇。」而網民與粉絲都大讚Miyeon人靚心善。

另外，Miyeon最近找來同門男星羅仁宇跟她一起跳《DRIVE》的舞步，演員出身的羅仁宇雖然跳舞時顯得略為尷尬，但仍努力完成全部舞步，十分搞笑，身高1米87的他與1米61的Miyeon足足差26厘米，網民都指兩人的身高差令人心動：「就似愛情漫畫的主角」、「站在羅仁宇身旁，Miyeon就似精靈一樣嬌小」、「看到他們同框好神奇」。