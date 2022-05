「紅女巫」接受測謊機測試　被回應前度「美國隊長」的關係佢點答？

最近在漫威(Marvel)超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中搶晒鏡的「紅女巫」美國女星Elizabeth Olsen,昨日(13日)接受雜誌訪問。不過今次並非一般訪問而是一邊做訪問一邊接受真實的測謊機測試她有否講大話。

記者一開始就問她非常尖銳的問題,就是問她有關其中學同學歌手Danielle Haim的問題。她被問到對於Danielle在電影《甘草薄餅》(Licorice Pizza)的評價,記者問:「你覺得你係比佢更好嘅演員嗎?」Elizabeth即笑住回答:「係,對唔住,Danielle。我希望你都同意。」之後她讚她的電影及她的演出。不過測謊機證明她講大話!對於「測試結果」,Elizabeth即嬲到爆晒粗:「X,對唔住呀Danielle,你嘅表現好好。我唔知發生緊咩事。呢一刻令人好唔舒服。」

而記者亦有問及她的「復仇者」舊拍檔兼前緋聞男友「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans),她說:「我哋之前住得好近,嗰段時間我哋成日一齊。我仍然喜歡佢,但我已再冇同佢一齊出街。」不過她表示不會視他為「密友」。