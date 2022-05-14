銷量差林英雄一大截　LE SSERAFIM奪冠惹網民不滿

日本女團HKT48及韓國限定女團IZ*ONE出身的宮脇咲良，本月2日偕金采源、金佳蘭、洪恩彩、許允真與中村一葉以新人女團LE SSERAFIM再戰樂壇，雖然金佳蘭在未出道前已爆出涉校園欺凌，但出道碟首周仍賣出30萬張，創下韓國女團出道碟最高銷量紀錄，而組合昨日（13日）在音樂節目《Music Bank》中憑出道歌《FEARLESS》擊敗人氣演歌歌手林英雄奪得冠軍，大批網民質疑節目的評分準則不公，聲言會杯葛節目。

新碟於推出首周賣出逾120萬張的林英雄，周四在音樂節目《M Countdown》中揮低男歌手Psy奪得冠軍，不少觀眾都相信他會成為《Music Bank》的冠軍得主，他的數位音樂及唱片得分分別是1148分及5885分，壓倒性超越544及1955分的LE SSERAFIM，但林英雄的放送次數分數是0分，LE SSERAFIM的放送次數分數則高達5348分，最後以7881的總分壓倒7035分的林英雄奪冠。

放送次數分數是根據過往1星期該歌手亮相KBS電台及電視節目的次數而計算，即是過往一周沒有亮相該台節目的歌手幾乎沒有可能獲獎，不少粉絲及網民批評《Music Bank》的計分標準不公平，發起杯葛《Music Bank》的行動，大批網民在節目的觀眾留言版發文要求製作組解釋：「用放送次數來計分已經不合時宜」、「明明賣碟比對手少，卻因為亮相節目次數更多而獲得冠軍，太荒謬了」、「KBS作為公營電視台，不應該發生這種事」、「請製作組作出明確的解釋」。

另外，金采源今日（14日）孖中村一葉出席在首爾中區一間百貨公司舉行的時裝品牌活動，獲封「翻版秀智」的中村一葉以白色露膊裝大晒香肩，既高貴又不失型格。